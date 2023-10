Alan Wake 2 in regalo con le GeForce RTX serie 40 fino al 13 novembre

NVIDIA ha presentato il nuovo bundle Alan Wake 2 GeForce RTX serie 40 che offre agli acquirenti di una delle ultime schede video della casa di Santa Clara una copia digitale omaggio del suddetto gioco. Il pacchetto celebra la collaborazione tra NVIDIA e Remedy Entertainment nata con Control, uno dei primi titoli a integrare il ray tracing.

Con Alan Wake 2, la collaborazione tra il chipmaker e lo studio di sviluppo è stata ancora più profonda per rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva. Il secondo capitolo dedicato all'investigatore del soprannaturale offrirà il supporto al path tracing (o full ray tracing) potenziato da DLSS 3.5 con Ray Reconstruction - che abbiamo analizzato con Cyberpunk 2077.

Il gioco è un sequel diretto del gioco rilasciato originariamente per Xbox 360. Tuttavia, stavolta sarà Epic Games a distribuirlo e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Alla presentazione, Remedy ha spiegato che questo sarà il suo primo vero tentativo di approcciarsi al genere survival horror. La nuova avventura ci porterà nella cittadina di Bright Falls dove, aiutati dall'agente Saga Anderson, dovremo indagare su una serie di omicidi e oscuri rituali.

La promozione di NVIDIA è valida per gli acquisti effettuati tra il 10 ottobre 2023 e il 13 novembre 2023, naturalmente presso i partner aderenti. i prodotti validi per l'offerta sono le schede video desktop GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 e RTX 4090, sia se acquistate da sole che all'interno di un nuovo PC preassemblato. Sono incluse le medesime GPU nelle varianti mobile per coloro che opteranno per un nuovo laptop. Per l'elenco completo dei partner italiani vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata all'offerta.

Gli utenti riceveranno un codice da riscattare su GeForce Experience e in seguito dovranno accedere all'Epic Games Store per ottenere il gioco. Il termine per riscattare il gioco è il 13 dicembre 2023. Un aspetto curioso del nuovo Alan Wake è proprio la distribuzione esclusivamente digitale: le copie fisiche del gioco, infatti, non saranno rilasciate neanche per la versione console.