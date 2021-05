Acer Predator Orion 3000 e Nitro 50: ufficiali i nuovi desktop gaming a partire da 799 euro

Durante la Global Press Conference Acer ha annunciato gli aggiornamenti delle linee desktop gaming Predator Orion e Nitro, con la nuova Predator Orion 3000 e la nuova Nitro 50. I nuovi modelli sono stato aggiornati con i processori Intel Core di undicesima generazione o AMD Ryzen 5000 Series, e le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

Acer Predator Orion 3000

Acer Predator Orion 3000 (P03-630) è pensato per i giocatori più esigenti, con i processori Intel Core i7 di undicesima generazione, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 basata su Ampere e la possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4. A curare la dissipazione termica dell'hardware integrato ci pensano le ventole FrostBlade da 92x92 mm realizzate su misura per lo chassis implementato, capaci di "una pressione statica di alto livello", stando ai comunicati dell'azienda. Non può mancare l'illuminazione RGB, generata da 4 LED su ogni ventola e personalizzabile attraversp il software Acer PredatorSense.



Il computer utilizza una scheda di rete Intel Killer E2600 con tecnologia Wi-Fi 6 e funzionalità MU-MIMO, una gamma di porte USB 3.2 di seconda generazione sia di tipo A sia di tipo C, e un chip audio compatibile con il codec DTS:X Ultra. Esteriormente Acer Predator Orion 3000 si presenta con un case abbastanza sobrio per i canoni del settore, con un vetro temperato laterale opzionale, conforme allo standard EMI, che permette di controllare l’interno del case in ogni momento. Lato storage l'utente può beneficiare di un massimo di 2 TB su SSD PCIe 2 NVMe (1TB x2) e fino a 6 TB su HDD (3TB x2).

Prezzi e disponibilità Predator Orion 3000 (P03-630) sarà disponibile in Italia da settembre con prezzi a partire da 949 euro.

Acer Nitro 50



Acer Nitro 50 è l'altro sistema gaming fisso presentato da Acer, ed è disponibile in due versioni: N50-120, che è proposto con CPU AMD, N50-620, che usa una piattaforma Intel. Come si evince dal branding adottato, si propone in una fascia di prezzo inferiore rispetto al modello della famiglia Predator Orion. Nello specifico può essere configurato con processori fino ad AMD Ryzen 9 5900 Series o Intel Core i7 di undicesima generazione, mentre lato grafico troviamo una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. I due modelli permettono di avere un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 dual channel a 3200 MHz, fino a 6 TB di storage su HDD con possibilità di espansione con unità SSD M.2 PCIe NVMe, connessione Wi-Fi 6, porta Gigabit Ethernet Dragon LAN e "numerose" porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e di Tipo A.

La serie Nitro 50 può essere dotata di un pad wireless che funziona con tutti gli smartphone che supportano lo standard Qi e che consente di caricare i dispositivi più velocemente rispetto ai classici caricatori wireless da 5W. Fra le caratteristiche degne di menzione abbiamo l'audio DTS:X, il sisitema di ricircolo dell'aria basato su ventole FrostBlade, il sistema di illuminazione con LED Rossi e l'app NitroSense, che consente di monitorare le temperature dell'hardware e gestire la velocità delle ventole.

Acer Nitro 50 (N50-620) sarà disponibile in Italia da agosto con prezzi a partire da 799 euro.