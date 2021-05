Acer: tre nuovi monitor HDR per la linea Predator

Partiamo da Predator CG437K S, uno dei prodotti più interessanti tra quelli annunciati alla Global Press Conferenze Acer. Si tratta di un imponente monitor gaming da 42,5 pollici con supporto NVIDIA G-Sync e risoluzione UHD (3840x2160). Questo monitor si adatta particolarmente bene alle console di nuova generazione data la presenza di due porte HDMI 2.1.

Predator CG437K S

Predator CG437K S offre una velocità di aggiornamento a 144Hz VRR su un singolo cavo e, poi, un hub USB con una porta di tipo B, una coppia di porte 2.0, 3.0, oltre ad una porta USB di tipo C (PD30W). Inoltre, uno switch KVM integrato semplifica il passaggio frequente da un PC all’altro.

La certificazione del monitor VESA Display HDR 1000 garantisce che la riproduzione dei giochi e dei contenuti multimediali siano perfette e reattive, sia per i gamer professionisti che per i content creator. Il monitor si avvale di tecnologia di local-dimming e offre luminosità massima di 1.000 nit. Per quanto riguarda la resa cromatica, si parla di classificazione Delta E <1 con copertura del 90% della gamma di colori DCI-P3. La compatibilità NVIDIA G-SYNC mantiene sincronizzati il monitor e la GPU, offrendo gameplay fluido senza tearing e stuttering.

Predator CG437K S

Esteticamente è un monitor che non passa certo inosservato con delle strip con illuminazione RGB che possono essere sincronizzate con la musica e con i contenuti multimediali. Sono poi presenti una serie di tecnologie intelligenti che consentono al monitor di adattarsi all'ambiente: Acer ColorSense regola la temperatura del colore sullo schermo, Acer LightSense rileva l'illuminazione ambientale e regola di conseguenza le impostazioni di luminosità del monitor e Acer ProxiSense automaticamente riattiva il monitor quando rileva la presenza dell’utente o lo attenua quando non è di fronte ad esso.

Il monitor Predator CG437K S sarà disponibile in Italia a novembre con prezzi a partire da 1599 euro.

Predator X38 S, invece, è un monitor UWQHD+ con raggio di curvatura 2300R (3840x1600) che offre una gamma di colori DCI-P3 fino al 98%, una classificazione Delta E<2 e ha la certificazione VESA DisplayHDR 600. Questo monitor si avvale di un refresh rate di 175 Hz (con overclock) e un tempo di risposta di 0,3 ms GtoG. Per quanto riguarda la diagonale troviamo un valore di 37,5 pollici, mentre il pannello è di tipo IPS Agile-Splendor.

Predator X38 S

La Predator Game Mode offre ai giocatori otto modalità di visualizzazione preimpostate (personalizzabili), con la possibilità di disattivare la retroilluminazione per rendere più facile distinguere gli oggetti nelle aree scure aumentando i livelli di nero e ottimizzando i livelli di gamma. Il monitor Predator X38 S include anche NVIDIA Reflex Latency Analyzer, che consente di misurare la latenza del sistema rilevando i clic provenienti dal mouse e misurando il tempo necessario affinché i pixel cambino colore sullo schermo.

Il monitor Predator X38 S sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 2199 euro.

Infine, Predator X28 è un monitor da 28 pollici con risoluzione UHD (3840x2160) caratterizzato da un profilo sottile e cornici ridotte. Il display IPS Agile-Splendor è certificato VESA Display HDR400 offre un refresh rate di 155Hz (con overclock) con un tempo di risposta di 1 ms GtoG. Anche in questo caso viene supportato NVIDIA Reflex Latency Analyzer. BlueLightShield Pro ottimizza l’emissione della luce blu mantenendo la precisione del colore Delta E <1. Predator X28 è certificato TÜV Rheinland Eyesafe.

Predator X28

Il monitor Predator X28 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 1199 euro.