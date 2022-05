Windows 11, basterà premere un tasto del joypad per accedere alla lista dei giochi recenti

Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su una nuova feature di Windows 11 chiamata "controller bar", che consentirà ai gamer di accedere a una lista dei tre giochi lanciati più di recente mediante la pressione di un unico tasto del joypad, senza dover interagire con l'OS via mouse e tastiera. La funzionalità è già disponibile oggi per gli utenti Insider, che possono provarla fornendo il proprio feedback al team di sviluppo.

La nuova interfaccia si abilita per la prima volta quando si abbina un nuovo joypad compatibile su Windows 11, o quando si collega un controller già abbinato in precedenza. Così facendo si può selezionare il gioco fra una lista degli ultimi tre avviati più di recente utilizzando i soli controlli presenti sul joypad, senza dover armeggiare con mouse e tastiera. In seguito l'utente potrà lanciare la controller bar semplicemente premendo sul pulsante Xbox presente nel joypad. Insomma, una sorta di Menu Start in versione "lite", pensato solo per i videogiochi.

Windows 11, in test una "controller bar" per avviare i giochi preferiti

Molto comoda anche la parte destra della barra, che presenta ulteriori tre icone: qui il giocatore troverà la possibilità di accedere rapidamente alle piattaforme di gioco come Steam. La funzione è pensata nello specifico chi utilizza il proprio PC da gioco con un joypad, specie se collegato al televisore, diminuendo quindi la necessità di dover interagire con le periferiche di input tradizionali per avviare il titolo di turno. La controller bar potrà essere richiamata con il tasto Xbox anche se un gioco è in esecuzione, mentre tenendo premuto a lungo lo stesso tasto verrà lanciata l'interfaccia completa di Xbox Game Bar.

Microsoft ha sottolineato che attualmente la controller bar è disponibile solo per gli utenti Insider iscritti ai canali Dev e Beta e quindi il suo funzionamento potrebbe essere compromesso da bug o problemi di gioventù (alcuni giochi potrebbero non comparire o comparire più volte nella barra, ad esempio. Se interessati alla nuova funzionalità, potete leggere le istruzioni su come abilitarla sul blog ufficiale Windows Insider.