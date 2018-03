LG annuncia webOS Open Source Edition

LG ha annunciato il rilascio di webOS Open Source Edition, che costituisce un'apertura del sistema operativo utilizzato dall'azienda coreana per le sue smart TV e per altri dispositivi connessi a Internet. L'apertura del sistema arriva grazie a un accordo con il governo sudcoreano, che prevede che LG condivida il software con altre aziende per svilupparlo ulteriormente e portare sul mercato nuovi prodotti.

webOS era stato inizialmente sviluppato da Palm per la sua linea di smartphone Pre; in seguito all'acquisizione di Palm da parte di HP nel 2010, quest'ultima lo utilizzò anche per il proprio tablet TouchPad. Il sistema passò poi nelle mani di LG, dopo che HP dismise la divisione Palm nel 2012. La stessa HP, però, pubblicò i sorgenti del sistema sotto forma di Open webOS.

L'intento di LG è quello di diffondere l'utilizzo di webOS e farlo diventare una piattaforma di riferimento anche oltre il mondo delle smart TV, dove finora è rimasto confinato. L'azienda è già al lavoro con alcune startup, individuate dal Ministero della Scienza e dell'ICT, che svilupperanno nuovi prodotti con webOS.

È possibile accedere al codice sorgente e al materiale messo a disposizione da LG sul sito webosose.org. Per compilare il codice è necessario utilizzare un computer con Ubuntu 14.04 a 64 bit e 100 GB di spazio sul disco. Attualmente, webOS OSE è ottimizzato per Raspberry Pi 3.