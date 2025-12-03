Il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 è riuscito a raggiungere l'orbita ma il primo stadio è andato distrutto

Nella mattinata di oggi il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 ha completato la sua prima missione orbitale. Si tratta di un risultato importante anche se il primo stadio non è stato recuperato a causa di un problema.

Solo pochi giorni avevamo riportato come la società spaziale commerciale cinese Landspace avesse posticipato a data da definire il lancio inaugurale del razzo spaziale riutilizzabile Zhuque-3. In un cambio rapido degli eventi invece, nella mattinata di oggi, è stato lanciato per la prima volta questo vettore orbitale medio simile per prestazioni a un Falcon 9 di SpaceX. Un risultato importante per il programma spaziale cinese.

The ZhuQue-3 launch vehicle completed its maiden flight with all primary mission events performed nominally. The first stage flight was normal, stage separation performed as planned, and the fairing jettison and first stage landed precisely within the designated area. The second pic.twitter.com/07xPN4cNCf — LandSpace (@LandSpace_Tech) December 3, 2025

Secondo quanto riportato il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 è decollato dallo spazioporto di Jiuquan (JSLC) alle 5:02 (ora italiana) con la fase di ascesa che è stata eseguita correttamente, tanto da permettere al carico utile (un simulatore di massa) di raggiungere l'orbita grazie al secondo stadio. Un risultato importante per la società, ma l'attesa era per il rientro del primo stadio.

Landspace Zhuque-3: non riesce il recupero del primo stadio

Riuscire a far atterrare il primo stadio di un razzo spaziale orbitale al primo lancio, nonostante i dati disponibili grazie a SpaceX (e in parte a Blue Origin), sarebbe stato un risultato di assoluto livello, nonostante il ritardo in termini di tempo dalla società statunitense. Purtroppo Landspace non è riuscita a raggiungere questo obiettivo.

Secondo quanto visibile in diversi video, il primo stadio era in fase di rientro nella zona di atterraggio (dove vigeva un perimetro di sicurezza) quando la sezione dei motori ha ceduto portando alla distruzione del primo stadio di Zhuque-3. La motivazione non è ancora stata chiarita ma la società dovrà rivedere i dati del lancio prima di pubblicare le informazioni risultanti dall'indagine.

Landspace ha scritto ufficialmente che "il vettore Zhuque-3 ha completato il suo volo inaugurale con tutti gli eventi della missione primaria eseguiti regolarmente. Il volo del primo stadio si è svolto normalmente, la separazione degli stadi è avvenuta come previsto e il fairing si è aperto mentre il primo stadio è atterrato esattamente nell'area designata [ndr. importante in termini di sicurezza ]. Il secondo stadio ha funzionato normalmente e ha raggiunto l'orbita bersaglio, segnando il completo successo della missione di lancio orbitale".

La società ha poi aggiunto "durante il test di verifica del sistema di recupero del primo stadio, la regolazione della spinta dei motori ha funzionato normalmente, il controllo dell'assetto è rimasto stabile e la traiettoria di recupero è stata nominale. Si è verificata un'anomalia durante l'avvicinamento del primo stadio alla zona di recupero designata. Non si sono verificati problemi di sicurezza per il personale. Il primo tentativo di recupero di un razzo cinese ha raggiunto gli obiettivi tecnici previsti".

Zhuque-3's TQ-12A engine exploded during landing burn. Entry burn completed. https://t.co/e4FxPTezmB pic.twitter.com/NqXbzkZbed — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) December 3, 2025

Come scritto sopra la società non ha ancora fornito indicazioni su quanto accaduto al primo stadio. Alcune ipotesi non ufficiali riportano la possibile perdita di pressurizzazione all'inizio dell'accensione dei motori per l'atterraggio che ha poi causato una perdita e uno o più motori hanno preso fuoco distruggendo lo stadio. Bisogna inoltre considerare che il pad di atterraggio si trova a circa 390 km dal sito di lancio (quasi la metà di un Falcon 9) e questo comporterebbe che il primo stadio sarebbe ancora supersonico o transonico quando i motori vengono accesi dovendo quindi utilizzare una spinta maggiore per ridurre la velocità e aumentando lo stress dell'hardware. Si tratta pur sempre di ipotesi mentre informazioni ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Ricordiamo che Landspace Zhuque-3 è un razzo spaziale alto circa 66,1 metri con diametro di 4,5 metri. Alla base troviamo 9 motori TQ-12A ottimizzati per il volo atmosferico che utilizzano metano e ossigeno liquidi come propellenti. Questi propulsori dovrebbero poi evolvere con il passare del tempo e permettere una maggiore spinta e quindi di portare un carico utile superiore in orbita. La società cinese ha comunque dimostrato di poter progredire velocemente a tutto vantaggio della Cina mentre la concorrenza (sia interna che internazionale, tranne SpaceX) sta cercando di concretizzare i propri piani.