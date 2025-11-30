Il lancio del razzo spaziale riutilizzabile cinese Landspace Zhuque-3 è stato rinviato forse per motivi burocratici

Come abbiamo scritto in passato, costruire razzi spaziali riutilizzabili (completamente o parzialmente) è il futuro del settore dei lanci spaziali. SpaceX con il Falcon 9 ha dimostrato di poter realizzare vettori orbitali riutilizzabili che hanno incrementato la cadenza di lancio e ridotto i costi di accesso allo Spazio. Il resto del Mondo è rimasto indietro ma ora "qualcosa si sta muovendo". La Cina potrebbe avere diversi vettori riutilizzabili e tra questi il più promettente è il Landspace Zhuque-3.

La società privata cinese è in ritardo rispetto a quanto anticipato in precedenza ma negli scorsi giorni sembrava potesse essere effettivamente vicino il debutto di Zhuque-3. Il lancio era previsto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre ma ora qualcosa è cambiato. Nel momento in cui scriviamo non ci sono informazioni certe ma Landspace starebbe ritirando il razzo spaziale dal pad di lancio rinviando così il decollo a data da destinarsi.

Le prime indiscrezioni sembravano "puntare il dito" contro la verniciatura impiegata per il pad di atterraggio che non sarebbe stata conforme. Se fosse vero, si tratterebbe di una motivazione decisamente particolare (e attualmente non confermata). Più probabile invece che Landspace, prima di lanciare Zhuque-3, dovrà rispondere al nuovo organo che sovraintende i lanci spaziali commerciali cinesi facente parte della CNSA. Si tratterebbe quindi di una motivazione burocratica più che tecnica anche se mancano comunicazioni ufficiali.

In ordine: Zhuque-3, Lunga Marcia 12A e Tianlong 3

Altre indiscrezioni farebbero però emergere il dubbio che il rinvio del lancio di Zhuque-3 favorirebbe invece il lancio del razzo spaziale Lunga Marcia 12A (anch'esso sul pad di lancio del Jiuquan Satellite Launch Center). Questo vettore è realizzato da una società statale, SAST (Shanghai Academy of Spaceflight Technology), e quindi non deve sottostare al nuovo ufficio per le società spaziali commerciali. Il vettore della SAST potrebbe quindi prendersi lo "scettro" di primo vettore riutilizzabile cinese a essere lanciato e, potenzialmente, ad aver completato la sua missione e il recupero del primo stadio.

Fino a quando non ci saranno informazioni precise sarà difficile capire con quali tempistiche sarà lanciato il nuovo Landspace Zhuque-3. Ricordiamo che questo vettore ha prestazioni simili a quelle di un Falcon 9 ma utilizza una struttura in acciaio mentre i motori utilizzano metano e ossigeno liquidi come Starship. Il razzo spaziale è alto 66,1 metri con diametro di 4,5 metri e 550 tonnellate di massa al decollo. Alla base troviamo 9 motori TQ-12A mentre il secondo stadio utilizza 1 motore TQ-15A. Questo modello è uno dei più promettenti vettori cinesi per quanto riguarda il recupero del primo stadio e con l'arrivo della versione 3E dovrebbe anche recuperare parte della potenza che manca alla prima versione (Block 1).