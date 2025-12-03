Il cosmonauta Oleg Artemyev non sarà a bordo di Crew-12 forse per aver fotografato informazioni riservate

Roscosmos ha riportato ufficialmente che il cosmonauta Oleg Artemyev non sarà a bordo di Crew-12 mentre al suo posto ci sarà Andrei Fedyaev. La motivazione non è chiara, ma potrebbe essere legato a spionaggio di informazioni di SpaceX.

Come sappiamo Roscosmos si sta adoperando per ripristinare la funzionalità del pad 6 del sito 31 del cosmodromo di Bajkonur dopo la distruzione della cabina di manutenzione. Si tratta di un problema serio in quanto quello è l'unico pad attivo e certificato che può lanciare capsule Soyuz e Progress verso la ISS. Le tempistiche di ripristino non sono pubbliche ma le indiscrezioni variano da 6 mesi a 2 anni. Un altro problema è sorto negli scorsi giorni e che riguarda questa volta il cosmonauta Oleg Artemyev.

Secondo quanto riportato ufficialmente da Roscosmos, Oleg Artemyev non sarà a bordo della missione Crew-12 che sarà lanciata il prossimo anno. Al suo posto invece ci sarà il collega (e cosmonauta di riserva) Andrei Fedyaev. L'agenzia spaziale statunitense non ha rivelato precisamente le motivazioni di questa sostituzione ma potrebbe esserci un'indiscrezione pesante a suo carico.

Secondo l'agenzia spaziale Andrei Fedyaev avrebbe preso il posto di Oleg Artemyev perché quest'ultimo sarebbe stato trasferito a un nuovo incarico (non è stato precisato quale né con quali tempistiche). In un rapporto non ufficiale si parlerebbe però di un'accusa piuttosto grave a carico del cosmonauta.

Stando a The Insider (che riporta a sua volta le informazioni dell'analista Georgy Trishkin), Oleg Artemyev avrebbe fotografato con il suo smartphone documenti e hardware del razzo spaziale Falcon 9, concentrandosi sui motori Merlin 1D, durante la sua permanenza in Florida (durante l'addestramento per la missione). Oltre ad aver catturato fotografie di elementi sottoposti a ITAR (International Traffic in Arms Regulations), una regolamentazione statunitense legata all'esportazione di armi e altre informazioni legate alla difesa (che comprende anche l'hardware di lanci spaziali), avrebbe cercato poi di contrabbandarle al di fuori della zona di permanenza sempre grazie allo smartphone.

Come scritto non ci sono informazioni ufficiali in merito, né da parte statunitense né da parte russa. Per questo non è possibile avere un'idea chiara di quanto accaduto. Del resto è possibile che le due parti non abbiano voluto diffondere le informazioni per questioni politiche legate agli avvenimenti internazionali. Sostituire un membro dell'equipaggio come Oleg Artemyev senza dare una motivazione chiara ma solo un generico cambio di mansione fa aumentare i sospetti circa quanto accaduto.

Per chiarire l'accaduto sarebbe stata aperta un'indagine interdipartimentale ma la NASA non avrebbe intenzione di rende pubblico l'accaduto né tanto meno Roscosmos vorrebbe che un suo cosmonauta venisse pubblicamente accusato di spionaggio. Non è improbabile che informazioni pubbliche saranno rese note solamente tra molto tempo e molto potrebbe dipendere dai rapporti NASA-Roscosmos (USA-Russia).