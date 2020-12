Altro flop per Google: l'azienda dà l'addio ad Android Things

Google ha pianificato l'eliminazione di Android Things, una versione estremamente alleggerita di Android pensata per i dispositivi della smart home. Il sistema operativo non ha mai raggiunto grandi livelli di adozione e non ha mai ottenuto un grande successo, quindi la decisione di Google non sorprende molto. Si tratta di uno dei tanti progetti annullati dall'azienda, il cui enorme successo cela numerosi esperimenti falliti e finiti in un enorme cimitero pieno di progetti terminati.

Android Things ha origine nel 2015, all'interno di un progetto che veniva denominato Brillo e che intendeva creare un sistema operativo alla base del mondo dell'Internet of Things. Un anno più tardi Google ha rilanciato l'iniziativa con il nome Android Things, che si evolveva per l'introduzione su dispositivi più complessi, come speaker connessi, videocamere di sicurezza o router. Alla base del redesign c'era la necessità di offrire una piattaforma nota agli sviluppatori.

Basandosi su Android e su dinamiche di sviluppo probabilmente simili, il sistema operativo avrebbe catturato maggiormente le attenzioni degli addetti ai lavori, almeno secondo l'idea iniziale di Google. In realtà, però, non è andata proprio così. Nel 2018 alcuni (pochi) prodotti, come ad esempio smart speaker o display smart, hanno fatto affidamento su Android Things, ma non è durato per molto tempo. A inizio 2019, infatti, Google annunciava nuovi piani per il sistema operativo.

Due anni più tardi è però arrivata la notizia della cancellazione del progetto. La Android Things Console, dove gli sviluppatori possono caricare gli aggiornamenti dei dispositivi, non accetterà più progetti non-commerciali a partire dal 5 Gennaio 2021. Un anno dopo, il 5 Gennaio 2022, "la console verrà disattivata completamente e tutti i dati dei progetti verranno eliminati permanentemente", ha sottolineato Google. Gli sviluppatori hanno quindi circa un anno per sospendere tutti i loro progetti e decretarne la fine senza possibilità di ripensamento.

Si tratta di una fine poco gloriosa per un progetto che si introduceva all'interno di un mercato molto frizzante, come quello della domotica e della Smart Home, che sta crescendo soprattutto in termini di interesse da parte delle persone e dei potenziali utenti. Google non è riuscita però a lasciare il segno rispetto alle tantissime proposte già presenti, e pertanto Android Things è destinata a morire con tempistiche insolitamente rapide.