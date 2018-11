Acquistare online permette di fare buoni affari, ma attenzione alla sicurezza

Ci avviciniamo alla stagione degli acquisti natalizi, molti dei quali saranno effettuati utilizzando gli strumenti disponibili online. McAfee ha commissionato a MSI-ACI una interessante analisi che mira a delineare il comportamento degli acquirenti delle diverse regioni italiane in merito alle procedure di sicurezza informatica messe in atto nel momento in cui procedono ad un acquisto online. A dispetto della elevata diffusione degli strumenti online per gli acquisti dei prodotti, sembra manchi un po' di consapevolezza sui rischi che le procedure di acquisto via web possono far correre in tema di sicurezza informatica.

Il 49% dei partecipanti al sondaggio dichiara di utilizzare per acquisti su Internet connessioni Wi-Fi non sicure, il 64% afferma che, pur di risparmiare, sarebbe disposto a comprare un regalo da un rivenditore online di dubbia affidabilità rispetto che dal rivenditore di fiducia. Ben l’80% concorda sul fatto che acquistare regali di Natale nel periodo delle feste è fonte di stress dal punto di vista economico e più della metà dei partecipanti all’indagine (58%) ammette che tutto ciò li rende molto meno cauti ed attenti nel fare acquisti online.

Gli abitanti di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto hanno maggiori probabilità di fare acquisti in sicurezza durante le vacanze, come dimostrano alcuni dati che rappresentano l’attenzione con cui procedono durante lo shopping online. Il 42% degli intervistati infatti, sostiene per esempio che non cliccherebbe mai su un link contenuto in un’email proveniente da un mittente sconosciuto, e solo il 28% degli intervistati afferma che comprerebbe articoli da un rivenditore online non sicuro, anche se il prezzo fosse estremamente più conveniente, infine solo il 4% dei residenti in queste regioni non controlla URL, grammatica o design del sito web prima di effettuare un acquisto online.

Sono invece più esposti al rischio di cadere vittime del comportamento di un criminale informatico gli abitanti di Sicilia e Sardegna: il 64% degli intervistati che vivono in queste regioni afferma infatti di essere più imprudente quando fa acquisti online a causa dell’impegno economico tipico di questo periodo. La maggior parte degli intervistati ammette che utilizzerebbe un sito web sconosciuto se contenesse promesse di risparmio ed offerte vantaggiose.

La ricerca di McAfee fornisce un quadro della situazione in merito anche alle caratteristiche di genere: i più negligenti in termini di tutela della sicurezza durante gli acquisti online sono gli uomini. Ben il 63% infatti, dichiara di essere meno attento ai rischi dello shopping online a causa dello stress che, soprattutto dal punto di vista finanziario, la corsa ai regali porta con sè. La fascia d’età più colpita (46%) è quella tra i 21 e 30 anni.

Cosa fare per mettersi al riparo da attacchi informatici? McAfee fornisce un vademecum che parte da una consapevolezza di come i Wi-Fi pubblici possano essere veicoli di attacchi informatici più vulnerabili. Sempre bene in questi casi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per garantire una connessione sicura.

E' inoltre indispensabile pensare prima di fare clic. Uno dei modi più semplici con cui i criminali informatici colpiscono è infatti attraverso le email di phishing che contengono offerte per attirare i consumatori a cliccare su link che in realtà potrebbero portare a malware, o a un sito web fasullo progettato per rubare informazioni personali. Invece di cliccare sul link in un'e-mail, è sempre meglio controllare direttamente la fonte per verificare un'offerta o una spedizione.

Quasi scontato ricordare che un sistema di protezione di sicurezza installato nel proprio dispositivo, da PC, Mac, tablet o smartphone, sia fondamentale per assicurare che eventuali attacchi possano essere neutralizzati per tempo. Ma questo, si spera, dovrebbe essere una cosa della quale tutti gli utenti sono ormai a conoscenza.

Morale della favola: cercare offerte e sconti online è sicuramente pratica da seguire, ma si badi a mantenere alto il livello di attenzione per evitare di cadere in qualche truffa o comportamento che mette a rischio la propria sicurezza informatica.