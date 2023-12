MareNostrum 5, inaugurato il supercomputer spagnolo già nella Top 10 dei migliori al mondo

Nonostante abbia già fatto capolino nell'ultima classifica TOP500, nella giornata di ieri a Barcellona è stato inaugurato MareNostrum 5, un supercomputer che trova posto nel Barcelona Supercomputing Centre e sarà accessibile a un'ampia gamma di utenti scientifici e industriali europei da marzo 2024.

MareNostrum 5 attualmente raggiunge una potenza di calcolo intorno ai 314 petaflops, ed è il supercomputer più efficiente d'Europa. Totalmente alimentato da energia sostenibile, il calore generato dall'hardware serve per riscaldare l'edificio in cui è ospitato.

MareNostrum 5 nasce per aiutare la ricerca medica europea, supportando lo sviluppo di vaccini e farmaci, oltre a effettuare simulazioni di diffusione dei virus. Può essere utilizzato anche per applicazioni tradizionali di supercalcolo, in settori quali la ricerca sul clima, l'ingegneria, la scienza dei materiali e le scienze della Terra.

Il supercomputer dare nuovo impulso anche ad altre iniziative europee come Destination Earth, che mira a sviluppare un modello digitale altamente accurato della Terra su scala globale, e European Virtual Human Twin, anch'esso lanciato oggi dalla Commissione. L'iniziativa Virtual Human Twin aiuterà gli scienziati a comprendere meglio l'organismo umano per garantire una migliore assistenza sanitaria e una medicina personalizzata.

MareNostrum 5 è progettato anche per essere utilizzato dagli sviluppatori di intelligenza artificiale grazie ad acceleratori dedicati che lo aiuteranno a soddisfare le esigenze delle piattaforme di intelligenza artificiale emergenti e a migliorare le prestazioni dei grandi modelli linguistici di intelligenza artificiale europei.

Come annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, MareNostrum 5 sarà a disposizione delle startup europee dell'IA per addestrare i loro modelli. Ciò dovrebbe contribuire ad accelerare la diffusione di tecnologie europee e di algoritmi etici basati sull'intelligenza artificiale, consentendo all'UE di guidare gli sforzi globali verso un'intelligenza artificiale responsabile, etica e sicura.

Il nuovo sistema rappresenta un investimento totale di oltre 151 milioni di euro per coprirne l’acquisizione e la manutenzione, di cui il 50% proveniente dall'UE e il 50% da un consorzio guidato dalla Spagna che comprende anche Portogallo e Turchia. MareNostrum 5 fa parte dell'iniziativa EuroHPC Joint Undertaking in cui rientra anche il nostrano Leonardo.

MareNostrum 5: l'hardware che lo compone

MareNostrum 5 conta su una partizione GPP (General Purpose Partition) con 6408 nodi basati su Intel Sapphire Rapids capaci di offrire 45,9 petaflops. Ognuno contiene:

2 CPU Intel Sapphire Rapids 8480+ a 2 GHz, con 56 core ciascuno (112 core per nodo di calcolo)

256 GB di DDR5 (con 216 con 1024 GB)

960GB di storage NVMe (/scratch)

1 adattatore NDR200 condiviso tra due nodi (SharedIO) (100 Gb/s di bandwidth per nodo)

Oltre ai 6408 nodi standard, il sistema prevede:

72 nodi HBM basati su CPU Intel Sapphire Rapids 03H-LC con 112 core per nodo a 1, 7 GHz e 128 GB di memoria HBM. La bandwidth è 2 TB/s per nodo.

La partizione ACC ( Accelerated Partition) prevede invece 1120 nodi basati su CPU Intel Sapphire Rapids e GPU NVIDIA Hopper H100 per una potenza di 260 petaflops. Nello specifico:

2 CPU Intel Sapphire Rapids 8460Y+ con 40 core a 2 GHz per nodo

512 GB di DDR5

4 GPU NVIDIA Hopper H100 con 64 di memoria HBM2

460 GB di storage NVMe (/scratch)

4 adattatori NDR200 (800 Gb/s di bandwidth per nodo)

Sembra - almeno questi erano i piani originari - che in programma vi sia una futura espansione che prevede un'ulteriore partizione GP basata su CPU NVIDIA Grace e una nuova ACC la cui composizione, però, non è stata ancora stabilita.