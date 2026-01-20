Vast prosegue la costruzione della stazione spaziale commerciale Haven-1, lancio nel 2027

La società statunitense Vast ha annunciato le prossime tappe nella costruzione della stazione spaziale commerciale Haven-1 che sarà lanciata, secondo i piani, nel primo trimestre del 2027 a bordo di un razzo spaziale Falcon 9.

Nella prima metà del 2023 venne annunciata la collaborazione tra SpaceX e Vast per la costruzione di una nuova stazione spaziale commerciale chiamata Haven-1. La società di Elon Musk si occuperà del lancio mentre la seconda ha il compito di portare a termine design e costruzione. Nel corso dei mesi la stazione, che sarà costituita da un modulo abitativo, ha preso forma coinvolgendo anche designer affermati come Peter Russel-Clarke.

Come per altri progetti di questo tipo, ci sono stati alcuni ritardi, considerando che il lancio era inizialmente previsto per l'agosto 2025 e che ora invece potrebbe essere lanciata nel primo trimestre 2027. Il design è stato finalizzato nel 2024 e successivamente è iniziata la parte di costruzione e test.

Max Haot (CEO di Vast) ha dichiarato "fin dall'inizio, il nostro piano aziendale ha riguardato la costruzione di un futuro sostenibile in orbita, che soddisfi il mercato di oggi, creando al contempo le basi per ciò che verrà dopo. Haven-1 non è un prototipo; è vero hardware collaudato in volo progettato per portare avanti una presenza umana continua in orbita bassa terrestre per l'America e i suoi alleati. Integrando verticalmente la progettazione, la produzione, i test e le operazioni, ci stiamo muovendo sia con velocità che in autonomia. Haven-1 porta la prossima era delle stazioni spaziali a portata di mano e aiuta a garantire che non ci sia alcuna lacuna nella nostra capacità di vivere e lavorare nello Spazio dopo la ISS".

La stazione spaziale commerciale Haven-1 di Vast è in fase di assemblaggio

Ora Vast (che sta già pensando alla più grande Haven-2) ha annunciato che l'integrazione dei sistemi è iniziata con l'installazione dei sistemi fluidici pressurizzati che servono anche per il controllo termico, per il supporto vitale e le linee del del sistema di propulsione oltre ad alcuni serbatoi. Dopo il loro inserimento si passerà ai vari test come quelli di pressione, la rilevazione delle perdite e i test funzionali.

Superata questa fase, si passerà alla successiva. Qui ci sarà l'integrazione dell'avionica, dei sistemi di guida, sistemi di navigazione e controllo e del sistema di purificazione e riciclo dell'aria. Si passerà poi alla terza fase che sarà anche l'ultima.

Questa parte prevederà l'installazione della parte dove abiterà l'equipaggio, il sistema di chiusure stagne interne, la schermatura esterna dai micrometeoroidi e detriti spaziali, l'installazione del radiatore e l'integrazione dei pannelli solari. La stazione spaziale commerciale Vast Haven-1 sarà quindi completata e pronta alla sua avventura in orbita bassa terrestre. Un ultimo passo saranno le prove ambientali che si svolgeranno nella Neil Armstrong Test Facility della NASA nel corso del 2026.

Come scritto in precedenza, la stazione spaziale Haven-1 sarà lanciata grazie a un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral. Se le tempistiche saranno rispettate, questa dovrebbe essere la prima stazione spaziale commerciale (mentre in futuro ci saranno anche soluzioni come Axiom Station, Orbital Reef o Starlab). Chiaramente il modello di Vast non è comparabile per diversi motivi, il primo è il volume interno, alla ISS che rimarrà in orbita almeno fino al 2030.