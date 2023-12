Peter Russell-Clarke disegnerà la stazione spaziale del futuro di Vast e SpaceX

Dopo vent'anni passati nelle fila di Apple, Russell-Clarke, la firma dietro a prodotti diventati l'icona della azienda californiana (come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, ma anche la stessa sede centrale e gli Apple Store) è pronto a una nuova avventura, in un settore totalmente diverso ma che, esattamente come l'azienda di Cupertino, cambierà in modo totale e profondo le nostre vite; la vita fuori dai confini astronomici del nostro Pianeta.

LIVE IN SPACE for up to 30 days aboard the world's first private space station, Haven-1.



Targeted to launch no earlier than August 2025 in a @SpaceX Dragon vehicle.



🧵 pic.twitter.com/ShrYg3vftO — VΛST (@vast) May 10, 2023

Il designer è entrato nella squadra di Vast, pionieristica e visionaria società che, assieme a SpaceX, sta studiando e progettando soluzioni per l'abilità umana extraplanetaria, iniziando da una stazione spaziale permanente, dotata anche di gravità, che possa ospitare essere umani per un tempo potenzialmente indefinito.

Questa stazione, chiamata Haven-1 (qui l'articolo che vi abbiamo dedicato), sarebbe, nella visione del fondatore e CEO di Vast, Jed McCaleb nel 2021, la proverbiale "prima pietra" di un progetto più ambizioso, in grado di ospitare fino a 100 persone, per viaggi e soggiorni spaziali.

"Sono entusiasta di essere coinvolto con Vast nel loro progetto incredibilmente ambizioso", ha affermato Peter Russell-Clarke. "È un compito enorme, ma da quello che ho visto, l'esperienza, l'entusiasmo e la dedizione del team Vast porteranno senza dubbio a cose incredibili. Le sfide sono immense e i problemi unici, ma come designer, utilizzare questi vincoli per trovare qualcosa di completamente nuovo è allettante. Sono entusiasta di creare un ambiente che consenta ad altri di scoprire nuove idee nel campo della scienza, della medicina, dell'ingegneria e dell'arte. Una piattaforma per la scoperta di una nuova frontiera."

Russell-Clarke lavorerà con Vast per creare un team di progettazione industriale e fornire preziose informazioni su tutti gli aspetti del design industriale presso l'azienda: la sua decennale e variegata esperienza, non solo con Apple ma anche con Nokia, Nike, Swatch oltre a mobilifici e aziende specializzate in prodotti per la casa e tecnologici in Europa, Asia e Stati Uniti sarà essenziale per realizzare gli ambiziosi progetti di Vast.

"Siamo onorati di lavorare con Peter per incorporare il design industriale al centro del nostro processo di progettazione ingegneristica con l'obiettivo di migliorare l'esperienza, la sicurezza e la produttività degli astronauti della nostra stazione spaziale", ha affermato Alex Hudson, CTO dell'azienda.

"Il contributo di Peter al design dei prodotti Apple, tra cui l'iPhone, gli Apple Store e il nuovo quartier generale di Apple [ndr, l'Apple Park] negli ultimi 17 anni parla da solo", ha affermato Max Haot, CEO. "Non vediamo l'ora di avere la possibilità di portare questa incredibile esperienza nella progettazione dei nostri prodotti per la stazione spaziale".