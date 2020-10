Useremo legno trasparente per creare le finestre del futuro?

L'impatto delle attività e dello stile di vita umano sull'ambiente è uno dei principali problemi che viviamo oggigiorno e la ricerca di materiali "verdi", in grado di non arrecare danni, deve diventare centrale se vogliamo perseguire un futuro migliore. La scienza sta compiendo progressi giorno dopo giorno, forse non così velocemente come auspicabile, ma indubbiamente oggi abbiamo cose un tempo ritenute impossibili.

L'ultima in ordine di tempo arriva è il "vetro fatto di legno" o meglio, un vetro trasparente che potrebbe essere usato per le finestre delle nostre case. Junyong Zhu, ricercatore del Forest Products Laboratory (FPL) del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, ha collaborato con i colleghi dell'Università del Maryland e del Colorado, per creare un legno trasparente capace di superare sotto ogni punto di vista il vetro. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Advanced Functional Materials, in un documento intitolato "A Clear, Strong, and Thermally Insulated Transparent Wood for Energy Efficient Windows".

Perché i ricercatori stanno cercando alternative al vetro? Semplice, il vetro nasconde un costo sia economico che ecologico. Anzitutto, il calore si trasferisce facilmente attraverso il vetro, specie nel caso di finestre con vetri singoli, con bollette più salate durante l'inverno e più caldo del dovuto negli edifici d'estate. In secondo luogo, la produzione di vetro ha una forte impronta di carbonio, con emissioni pari a circa 25.000 tonnellate all'anno.

La risposta a tutto questo potrebbe arrivare dal legno trasparente, ottenuto dal legno dell'albero di balsa trattato a temperatura ambiente tramite un bagno ossidante che lo sbianca: nel legno viene poi inserito un polimero sintetico chiamato alcool polivinilico (PVA) che permette di ottenere un prodotto praticamente trasparente.

La cellulosa naturale nella struttura in legno e il riempitivo polimerico rendono questa soluzione "molto più resistente e leggera del vetro", secondo i ricercatori. "Può resistere a impatti molto più forti del vetro e, a differenza del vetro, si piega o si scheggia invece di frantumarsi". Un altro vantaggio è che il vetro trasparente è circa cinque volte più efficiente dal punto di vista termico del vetro, riducendo i costi energetici nel riscaldamento di un'abitazione. Inoltre, è "costituito da una risorsa sostenibile e rinnovabile con basse emissioni di carbonio". La produzione, infine, non richiede nuovi macchinari industriali, altro elemento che facilita la transizione a questo nuovo materiale.