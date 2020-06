Urban Mask, la mascherina FFP3 dell'italiana Narvalo che promette efficacia e stile

Per alcuni la mascherina è passata dall'essere un oggetto anti COVID-19 a un vero e proprio complemento dell'abbigliamento, con colori e disegni tra i più disparati. Volenti o nolenti, sembra che la mascherina ci accompagnerà ancora a lungo, magari non sempre e in ogni luogo, ma diventerà qualcosa che entrerà negli usi e costumi, anche perché - specie in città - può essere un buon modo per inalare un minor quantitativo di particelle inquinanti.

È quindi con interesse che vi parliamo della startup di casa nostra Narvalo, nata due anni fa - ben prima che il COVID-19 diventasse realtà - tra i banchi della Scuola del Design del Politecnico di Milano. Narvalo ha svelato nelle scorse ore la Urban Mask, una mascherina FFP3 con valvola e filtro che non rinuncia al design e per di più è monitorabile anche da smartphone, tramite un'app che consente di controllare il respiro e monitorarne la qualità. L'app permette anche di sapere quando è necessario cambiare il filtro e offre indicazioni sulla qualità dell'aria.

Lo standard FFP3 assicura una filtrazione minima del 98% delle particelle e perdita totale massima del 5%, si tratta dello standard migliore attualmente disponibile. La Urban Mask è dotata di filtri ricaricabili e secondo Narvalo offre un'ergonomia e praticità d'uso superiore alle tradizionali FFP3, oltre a una guarnizione di protezione che ne garantisce la migliore usabilità con la minore perdita totale. È presente anche una valvola ad espirazione facilitata che ottimizza il deflusso di aria impedendo l'accumulo di calore e di umidità.

Il filtro della Urban Mask è composto da 5 strati, in grado di filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti, virus, batteri, polveri ed odori, grazie allo strato in carbone attivo realizzato da BLS, realtà italiana impegnata da decenni nella produzione di mascherine protettive.

La parte interna del filtro contiene una speciale guarnizione che riduce al massimo la perdita totale derivante dal mancato adattamento all'anatomia del viso. La guarnizione Face Fit è anallergica, antibatterica e idrorepellente. Secondo i creatori, è possibile lavare o sanificare la guarnizione facendo molta attenzione a non bagnare la parte interna del filtro.

Il filtro ha una durata superiore ad un mese (con un uso di 3 ore al giorno) e dopo l'uso, utilizzando la confezione dei filtri di ricambio, è possibile rispedire a Narvalo i filtri usati, che saranno adeguatamente smaltiti o valorizzati in ottica di economia circolare. Il kit di ricarica con 5 filtri di ricarica viene commercializzato a 60 euro.

La Urban Mask sarà disponibile a 89 euro (due filtri in dotazione) in tiratura limitata tramite l'accesso ad una waiting list (a cui potete già iscrivervi) e una campagna di preordine dedicata che aprirà i battenti il 6 luglio. "Potrai riservarti le prime Narvalo Urban Mask, disponibili in uno stock limitato, acquistandole direttamente dal sito con i migliori sistemi di pagamento (Paypal, Google e Apple Pay, carte di credito). Per gli iscritti alla Waiting list vi sarà il 30% di sconto fino ad esaurimento scorte", si legge sul sito. Tutti gli acquisti effettuati in preordine dal 6 al 10 luglio verranno consegnati a domicilio dal 15 luglio.

Nella confezione di Narvalo Urban Mask è presente anche un tappo che, se applicato, blocca la fuoriuscita di goccioline – i cosiddetti droplet - anche durante l'espirazione, rendendo così la mascherina sicura non solo per chi la indossa ma anche per chi è nelle nostre vicinanze. Entro fine anno la Urban Mask diventerà anche "Active" mediante una valvola elettronica con una ventola di estrazione intelligente e un insieme di sensori in grado di collezionare maggiori informazioni. Ulteriori informazioni sullla Urban Mask e sulle modalità di acquisto potete trovarli nel sito ufficiale di Narvalo.