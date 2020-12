Una petizione on-line per salvare il radiotelescopio di Arecibo

Qualche giorno fa il radiotelescopio di Arecibo è definitivamente collassato dopo i danni subiti ad Agosto e Novembre. Componenti della comunità scientifica così come i semplici appassionati hanno espresso il proprio rammarico per la perdita di uno strumento importante per gli studi oltre che per il suo valore storico.

Una petizione per salvare il radiotelescopio di Arecibo

Ora, grazie a una petizione sul sito della Casa Bianca apre una nuova strada per una possibile ricostruzione. Secondo le regole, la petizione dovrà raggiungere le 100 mila firme in 30 giorni affinché venga presa in considerazione ricendo una risposta ufficiale.

Chiaramente anche con il raggiungimento dell'obiettivo in termini di firme, il radiotelescopio di Arecibo non potrà essere "automaticamente" salvo. Il testo della petizione ricorda come il telescopio che è andato perso era uno strumento unico e che attualmente è difficile da rimpiazzare e non ci sono progetti per farlo.

In particolare viene ricordato come questo radiotelescopio veniva impiegato per tracciare oggetti vicini alla Terra (asteroidi per esempio) fornendo quindi dati utili all'identificazione. Inoltre veniva visitato da tantissime persone ed era motivo d'orgoglio per le persone di Porto Rico. Nel momento in cui scriviamo le firme siglate sono poco più di 43 mila e ci sarà tempo fino all'1 Gennaio 2020.

I video del collasso del radiotelescopio di Arecibo

Negli scorsi giorni, l'NSF (National Science Foundation) ha rilasciato anche i video girati proprio negli istanti del collasso della struttura centrale. Per fortuna nel momento del crollo erano in uso droni e il personale era a debita distanza.

Nei filmati si può vedere la struttura centrale cadere al suolo con cavi tranciati e pezzi di cemento che si staccano dalle torri laterali. In particolare è il video ripreso dal drone in volo nella parte centrale nel momento della rottura di uno dei cavi di supporto che poi ha portato al collasso del radiotelescopio di Arecibo a essere interessante.

Secondo quanto riportato dall'NSF, l'inizio del cedimento è stato individuato nella Torre 4 dove erano fissati il cavo principale e ausiliario che hanno ceduto nei mesi scorsi. I cavi ausiliari sono stati aggiunti negli anni '90 per supportare la cupola gregoriana (dal peso di 900 tonnellate) ed erano quindi relativamente recenti.