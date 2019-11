Una fonte di energia potenzialmente infinita grazie a IA e specchi, finanziata da Bill Gates

Heliogen ha dichiarato di aver messo a punto una tecnologia che, tramite soluzioni di intelligenza artificiale, è in grado di orientare un campo di specchi in modo tale da riflettere così tanta luce solare da generare temperature superiori ai 1.000 gradi Celsius. Lo scopo è supportare quelle industrie che fanno largo uso di combustibili fossili con una fonte di energia pulita e potenzialmente infinita.

La startup è rimasta segreta fino a pochi giorni fa, ma è finanziata da illustri personalità del mondo della tecnologia, come Bill Gates. Il co-fondatore di Microsoft non è nuovo alle sperimentazioni, visto che negli ultimi anni ha curato in prima persona soprattutto il campo del nucleare per combattere il riscaldamento globale.

Concentrare l'energia solare in un unico punto può tradursi in una fonte energetica di inestimabile valore per alcuni processi industriali, come quelli alla base della produzione di cemento, acciaio e vetro, che richiede temperature molto alte per la fusione dei materiali. La luce solare senza emissione di carbonio per la produzione di energia può rappresentare una svolta nell'industria pesante e siderurgica, un tema che, come ben noto, sta coinvolgendo anche il dibattito politico in Italia per via del caso Ex-Ilva.

Si ritiene che questa tecnologia sia in grado di ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra. L'industria del cemento, ad esempio, rappresenta il 7% delle emissioni globali di CO2, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia.

Alla base del processo sofisticate tecnologie di intelligenza artificiale, utilizzate per orientare gli specchi al fine di riflettere l'energia solare in un unico punto. Si tratta di un metodo già sperimentato in passato per produrre elettricità e, in modo limitato, per generare calore per l'industria pesante o per rifornire di energia le trivelle che estraggono il petrolio. Il problema è che fino a oggi non si è riusciti a concentrare l'energia solare in maniera talmente efficiente da generare temperature abbastanza alte per produrre cemento e acciaio.

Per ovviare al problema, Heliogen usa software di computer vision, rilevamento automatico dei bordi e altre tecnologie per gestire il movimento degli specchi al fine di seguire i raggi solari e rifletterli in modo tale da mantenere alte temperature in un unico punto.

Heliogen ha affermato che sta generando così tanto calore che, utilizzando circa mille specchi, la sua tecnologia potrebbe eventualmente essere utilizzata per la produzione di idrogeno pulito su larga scala. L'idrogeno prodotto in assenza di carbonio potrebbe quindi essere trasformato in combustibile pulito per camion e aeroplani, ed eventualmente auto.

"Stiamo implementando una tecnologia in grado di superare in convenienza i combustibili fossili e anche di non produrre emissioni di CO2", ha dichiarato Bill Gross, fondatore e CEO di Heliogen, a CNN Business. La compagnia è supportata anche da Patrick Soon-Shiong, proprietario del Los Angeles Times. "Sono lieto di essere stato uno dei primi sostenitori della nuova tecnologia di concentrazione solare di Bill Gross", ha dichiarato Gates in una nota. "La sua capacità di raggiungere le alte temperature necessarie per completare certi processi industriali permetterà alla ricerca di trovare un modo per sostituire i combustibili fossili".

La startup proverà a risolvere anche il problema dell'incostante fornitura di energia da parte del Sole. Sta lavorando su sistemi di accumulo in grado di trattenere l'energia solare per i giorni di maltempo. Per il momento si concentrerà sul dimostrare come questi sistemi possono essere di sostegno per l'industria del cemento. Lo scopo è attrarre i finanziamenti necessari a portare avanti il progetto ed, eventualmente, in una seconda fase quotarsi in borsa. Heliogen ha rifiutato di fornire informazioni sugli investimenti che ha raccolto finora, ma Gross ha dichiarato che l'azienda ha parlato privatamente con potenziali clienti e ha in programma di annunciare presto i suoi primi accordi di collaborazione.

Heliogen promette alle aziende dell'industria del cemento maggiore convenienza perché l'energia che è in grado di produrre, derivando dal Sole, è molto meno costosa rispetto a quella generata con i combustibili fossili. "L'unico modo per competere è essere estremamente intelligenti nel modo in cui si usano i materiali. E utilizzando il software, siamo in grado di farlo", ha detto Gross.