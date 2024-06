Un robot risolve il Cubo di Rubik in 3 decimi di secondo: nuovo record del mondo

A giugno dello scorso anno lo statunitense Max Park ha stabilito il nuovo record mondiale, e al momento imbattuto, nella risoluzione del celeberrimo Cubo di Rubik: in appena 3 secondi e 13 decimi è riuscito a riordinare tutte le facce colorate del famoso rompicapo.

Se già vi sembra impossibile riuscire a orientare correttamente tutte le facce del Cubo di Rubik in poco più di 3 secondi, potreste non credere ai vostri occhi nel vedere la velocità con cui TOKUFASTbot, un robot costruito da Mitsubishi Electric, risolve il problema: appena 0,305 secondi! E' il tempo di un battito di ciglia, dando completezza al significato di "non credere ai vostri occhi".

In realtà il robot è riuscito a risolvere il Cubo di Rubik in un tempo anche più rapido, appena 0,204 secondi, ma durante la prova ufficiale sotto lo sguardo dei giudici del Guinnes World Record, TOKUFASTbot si è fermato "solo" a poco più di 3 decimi di secondo. Con questa prova il robot ha stabilito il nuovo record mondiale per risoluzione meccanica del Cubo di Rubik, precedentemente fissato a 0,38 secondi.

In realtà, in maniera più cavillosa e formale, il record è per "il robot più veloce a risolvere il puzzle di un cubo rotante", formula utilizzata probabilmente per mettersi al riparo da potenziali contenziosi legali. Inoltre è possibile che il cubo utilizzato per la prova sia stato oggetto di qualche piccola modifica, in particolare con l'impiego di una qualche forma di lubrificazione per ridurre il più possibile l'effetto dell'attrito tra i vari elementi mobili del meccanismo.

Mitsubishi ha fornito alcuni dettagli su TOKUFASTbot: si tratta di sistema composto da una telecamera, un PC industriale, un pannello touch e un servomotore a 6 assi, il tutto connesso ad alcuni grandi sequenziatori, unità di movimento e servoamplificatori. Questo robot è in grado di ruotare i suoi bracci di 90 gradi in appena 9 millesimi di secondo, e la sua abilità nel risolvere il Cubo di Rubik è dovuta ad un non meglio precisato "algoritmo di riconoscimento del colore che fa uso di tecnologia IA", ma che si è rivelato fondamentale proprio per via dell'uso dell'intelligenza artificiale che ha permesso di differenziare accuratamente e rapidamente i colori quando il posizionamento delle facce, le ombre o l'illuminazione avrebbero potuto trarre in inganno un convenzionale sensore: in particolare il corretto riconoscimento del rosso e dell'arancione, che possono apparire estremamente simili in determinate condizioni di luce, ha permesso a TOKUFASTbot di guadagnare il suo record.