Un drone pilotato dall'intelligenza artificiale ha battuto in gara i migliori piloti umani

In quello che segna un nuovo importante traguardo per l'intelligenza artificiale, un drone autonomo chiamato Swift ha recentemente battuto tre campioni mondiali di corse di droni in una competizione testa a testa. Il quadricottero alimentato dall'IA, sviluppato da ricercatori dell'Università di Zurigo, si è piazzato primo in 15 gare su 25 contro piloti umani professionisti e ha fatto registrare il giro veloce assoluto con un tempo di 17,47 secondi, circa mezzo secondo più veloce del miglior tempo umano.

I ricercatori riportano i risultati sulla rivista Nature, descrivendo come Swift sia stato addestrato per gareggiare utilizzando l'apprendimento per rinforzo in simulazioni digitali. Lo stesso metodo di apprendimento automatico che ha permesso in passato ad algoritmi di IA di battere gli umani in giochi come gli scacchi e il Go. Tuttavia, a differenza di quei casi, pilotare un drone nel mondo fisico pone sfide uniche dovute all'elevata velocità e alla necessità di evitare ostacoli reali.

Durante le gare, Swift utilizzava telecamere e sensori di bordo per mappare il percorso e calcolare la traiettoria ottimale in tempo reale. Secondo i ricercatori, l'IA ha mostrato una notevole coerenza tra i giri e la capacità di ottimizzare le curve in modo più efficiente rispetto agli umani. Un vantaggio che può fare la differenza in gare dove ogni frazione di secondo conta.

I tre piloti umani che hanno affrontato Swift - Alex Vanover, Thomas Bitmatta e Marvin Schaepper - sono tutti campioni con diversi titoli mondiali alle spalle. Ma anche la loro grande abilità non è bastata contro la precisione e la costanza della macchina. Alcuni hanno accolto con entusiasmo il risultato, vedendolo come l'inizio di una nuova era per l'utilizzo dell'IA nei droni e nella robotica in generale. Altri invece hanno ammesso una certa frustrazione nell'essere battuti da un avversario artificiale incapace di stancarsi o commettere errori umani.

Secondo gli scienziati questa ricerca rappresenta una pietra miliare nell'intelligenza artificiale applicata al controllo di sistemi fisici ad alte prestazioni come i droni da corsa. In futuro le stesse tecniche potrebbero essere adattate per creare droni autonomi capaci di compiti critici come le consegne, la sorveglianza o il soccorso in ambienti rischiosi. Ma solleva anche interrogativi sui limiti etici e di sicurezza dell'automazione completa nella robotica.