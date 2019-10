'Treelon' Musk compra 1 milione di alberi per contrastare il cambiamento climatico

Nelle scorse ore Elon Musk ha comprato un milione di alberi per la cifra di 1 milione di dollari all'interno di un progetto noto come TeamTrees che è stato promosso da una serie di YouTuber americani con l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico.

TeamTrees è di fatto un progetto che ha lo scopo di raccogliere liquidità per l'Arbor Day Foundation, con l'obiettivo di raggiungere quota 20 milioni di dollari entro fine 2019 e di piantare 20 milioni di alberi a partire da adesso fino alla fine del 2022.

Cos'è TeamTrees

Al momento il progetto ha ricevuto finanziamenti per circa 10,5 milioni di alberi, e la cifra sembra essere in costante aumento. Gli alberi verranno piantati in tutto il mondo, escluse ovviamente le aree più ostiche, con l'obiettivo di mitigare gli effetti del cambiamento climatico antropogenico e ridurre la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Piantare alberi ovunque nel mondo potrebbe infatti contribuire a risolvere il problema.

All'inizio dell'anno un gruppo di ricercatori aveva dichiarato che uno sforzo globale di rimboschimento su 1,7 miliardi di ettari di terreni attualmente inutilizzati, potrebbe ridurre il 25% dell'anidride carbonica presente nella nostra atmosfera. In quello spazio si potrebbero piantare circa mille miliardi di alberi, senza invadere terreni che attualmente vengono utilizzati per l'allevamento o l'agricoltura.

A lanciare TeamTrees è stato Jimmy Donaldson, meglio conosciuto online con lo pseudonimo di MrBeast. Nel suo canale YouTube, che conta oltre 25 milioni di abbonati, ci sono video decisamente particolari: all'accrescere della sua fama (e del suo fatturato) MrBeast ha iniziato a compiere vere opere filantropiche. L'ultima iniziativa, TeamTrees, nasce sotto suggerimento di una serie di fan al raggiungimento dei 20 milioni di abbonati.

Ok, sounds legit, will donate 1M trees — Treelon (@elonmusk) 29 ottobre 2019

Il progetto nasce dopo essere rimbalzato fra una serie di youtuber americani, e fra i sostenitori ne abbiamo alcuni di altissimo livello. Elon Musk, rinominatosi su Twitter Treelon per l'occorrenza, ha scritto che avrebbe donato 1 milione di alberi; ma anche altri nomi noti nell'ambiente tecnologico come ad esempio Jack Dorsey, che ha donato 150 mila dollari. Lo stesso Donaldson ha donato circa 200 mila dollari per la causa.

Come partecipare a TeamTrees?

Chi volesse partecipare a questa iniziativa può farlo informandosi sul sito ufficiale, a questo indirizzo, o attraverso una delle pagine YouTube coinvolte nel progetto.