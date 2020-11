Tra arte e tecnologia: nasce il premio Cinello Unlimited

Nell'ultimo anno la connessione tra arte e tecnologia ha conosciuto un forte sviluppo attraverso fenomeni come mostre multimediali e musei aperti on line che proiettano lo spettatore servendosi di dispositivi di realtà virtuale. Due mondi apparentemente lontani ma mai così vicini. L' arte come la tecnologia è dinamica, cresce e si sviluppa nel tempo e spesso una dipende dall'altra. Basti pensare all'importanza dell'automobile per il futurismo agli inizi del 900'.

L'azienda Cinello crea delle riproduzioni digitali di famose opere d'arte che definisce DAW (Digital Art Works) protette da un brevetto, numerate e autenticate dal museo che ospita l'originale. Dalla passione per il patrimonio e una avanzata competenza tecnologica. L'azienda ha dato vita al premio Cinello Unlimited.

Dalle esigenze connesse tra uomo, cultura e tecnologia, Cinello Unlimited nasce anche grazie alla volontà di Jhon Blem (presidente del comitato d'onore) e Franco Losi (presidente di giuria). L'iniziativa è rivolta a tutte le categorie del settore come artisti, gallerie e fondazioni che nel corso dell'anno hanno presentato i loro progetti digitali attraverso portali web o canali social, senza dimenticarsi il vero obiettivo dell'evento: promuovere il patrimonio artistico attraverso il digital.

Il concorso è diviso in tre categorie: artista, giornalista e progetto. Il premio prevede un vincitore per categoria a cui sarà riconosciuta una somma in denaro. Inoltre verrà assegnata dalla associazione culturale Save the artistic heritage una borsa di studio, rivolta agli studenti universitari aderenti all'iniziativa, al progetto più innovativo e significativo.

Le candidature per la partecipazione saranno aperte fino e non oltre il 31 dicembre 2020.