Tesla apre una nuova posizione lavorativa per la supervisione di Optimus

La sezione "Lavora con noi" di Tesla si aggiorna e cambia costantemente, con nuove posizioni aperte quasi ogni giorno; fra le ultime novità, è stato pubblicato un ruolo molto particolare per un "supervisore della produzione di prototipi per gestire ed eseguire la linea di produzione di prototipi di attuatori dell'azienda per il robot umanoide Optimus".

Nella descrizione del ruolo la società ha spiegato che la risorsa lavorerà a stretto contatto con i team di produzione e progettazione di Tesla al lavoro sui prototipi di Optimus e dovrà fornire feedback diretti riguardo l'assemblaggio e la progettazione degli attuatori del bot Tesla.



"La produzione di prototipi comporterà probabilmente una linea a basso volume con [la] maggior parte dell'assemblaggio eseguito manualmente. L'obiettivo è probabilmente quello di ripetere più progetti per ciascun tipo di attuatore e perfezionare i progetti dopo averli sottoposti a test sia di laboratorio che nel mondo reale", ha commentato il Tesla Bot Journal.

Durante la conferenza sugli utili del secondo trimestre del 2023, Musk aveva annunciato che il primo Optimus dotato di attuatori progettati da Tesla, o candidati alla produzione, potrebbe essere integrato e funzionante entro novembre.



"Il primo Optimus che avrà tutti gli attuatori progettati da Tesla, una sorta di attuatori candidati alla produzione, integrati e funzionanti dovrebbe essere intorno a novembre", aveva affermato il CEO in quell’occasione



"E poi, inizieremo ad aumentare ulteriormente. Sai, in termini di quando sarà in grado di fare alcune cose utili, ad esempio, lo proveremo prima nelle nostre fabbriche e semplicemente dimostreremo la sua utilità. Penso che riusciremo a fargli fare qualcosa di utile nelle nostre fabbriche l’anno prossimo".

Optimus potrebbe quindi essere in dirittura d'arrivo e acquistabile a breve.