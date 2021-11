TerraPower: la società di Bill Gates ha trovato il primo luogo dove costruire un reattore nucleare

Dopo essersi tolto i panni di CEO di Microsoft, Bill Gates si è attivamente impegnato in diversi progetti filantropici e società correlate alla ricerca. Tra queste troviamo TerraPower (dal 2006) che punta allo sviluppo di un reattore nucleare per permettere di produrre energia e al contempo ridurre l'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera.

Dopo oltre dieci anni arriva ora l'annuncio ufficiale del primo sito designato alla costruzione dell'unità dimostrativa di TerraPower. Questo permetterà di iniziare la sperimentazione sul campo per poi espandere ulteriormente il progetto in altri siti. I vantaggi del reattore nucleare sviluppato dalla società fondata da Bill Gates sono diversi e potrebbero cambiare (almeno in parte) il settore.

Il primo reattore nucleare di TerraPower sarà realizzato in Wyoming

Secondo quanto riportato ufficialmente, il primo impianto sperimentale sarà realizzato a Kemmerer, nel Wyoming (USA). Si tratta di un cittadina di piccole dimensioni e con circa 2500 abitanti che attualmente sfrutta l'energia generata da una centrale a carbone dall'impianto di Naughton. Quest'ultimo è in fase di dismissione (entro il 2025) aprendo così la strada a una forma di energia meno impattante dal punto di vista della produzione di anidride carbonica.

Il primo reattore nucleare Natrium di TerraPower avrà una potenza di 345 MWe e servirà come dimostratore tecnologico per le nuove implementazioni. In particolare il design di questo genere di reattori veloci permetterà di ridurre il rifornimento del materiale fissile, sarà raffreddato a sodio liquido Con sistema di accumulo di calore a sale fuso si potrà arrivare nei momenti di picco a 500 MW di energia prodotta per 5,5 ore. Il tutto poi sarà unito alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili così da avere "il mix energetico (quasi) perfetto" in termini di riduzione delle emissioni.

Dalla costruzione all'operatività passeranno circa sette anni, sempre stando alla società. In quel periodo di tempo darà lavoro a circa duemila persone per poi impiegarne 250 per il mantenimento. Il reattore nucleare di TerraPower è stato sviluppato congiuntamente con il colosso dell'energia GE Hitachi Nuclear Energy mentre la costruzione sarà affidata a Bechtel.

Chris Levesque (presidente e CEO di TerraPower) ha dichiarato "le persone in tutto il Wyoming ci hanno accolto nelle loro comunità negli ultimi mesi e siamo entusiasti di lavorare con PacifiCorp per costruire il primo impianto di Natrium a Kemmerer. La nostra tecnologia innovativa contribuirà a garantire la produzione continua di elettricità affidabile, mentre allo stesso tempo porterà alla transizione al nostro sistema energetico e creerà nuovi posti di lavoro ben retribuiti nel Wyoming".