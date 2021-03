Stretch, il nuovo robot di Boston Dynamics che potrebbe piacere ad Amazon (e meno ai magazzinieri)

Si chiama Stretch l'ultimo robot di Boston Dynamics. A differenza del cane robot Spot o dell'umanoide Atlas, questo nuovo ritrovato della tecnica non balla o apre porte, ma è efficientissimo nello spostare scatoloni all'interno di un magazzino. Formato da una base quadrata delle dimensioni di un pallet, un insieme di telecamere e sensori, e un braccio robotico multi-snodato con sette gradi di libertà, ha una sorta di una ventosa all'estremità che gli permette di sollevare scatole pesanti fino a quasi 23 chilogrammi.

A differenza dei robot fissi che si trovano di solito nei magazzini, può muoversi con relativa libertà e perciò può trovare posto in molti ambienti in cui è necessario caricare, spostare o scaricare scatole. "Stretch è un robot mobile versatile per la gestione delle scatole, progettato per una facile implementazione nei magazzini esistenti", afferma Boston Dynamics sottolineando la capacità del robot di "rendere le operazioni di magazzino più efficienti e sicure per i lavoratori".

La maggior parte dei magazzini non è stata pensata per l'automazione e questo apre a Boston Dynamics e a Stretch un ampio mercato potenziale. Stretch può essere visto come un'evoluzione di Handle, un altro robot magazziniere che non ha trovato uno sbocco commerciale. Il nuovo modello può afferrare e spostare in sicurezza scatole a velocità maggiori grazie a un braccio leggero e di nuova concezione che può ruotare da solo.

Stretch può gestire un'ampia varietà di scatole e una tecnologia di visione che gli consente di identificare le scatole senza una formazione approfondita: insomma, impara con l'esperienza. Il nuovo robot dell'azienda di proprietà di Hyundai può spostare fino a 800 scatole l'ora, come un umano, e funziona senza sosta (e senza richiedere stipendio…) per otto ore tra una ricarica e l'altra.

I dati diffusi da Boston Dynamics sono ovviamente da prendere con le pinze, perché il robot andrà testato "nella vita reale", dove non sempre le condizioni di lavoro sono quelle ideali in cui è stato provato Stretch. Per affinarne il potenziale, Boston Dynamics sta cercando aziende che vogliano provare il "nuovo apprendista", con l'obiettivo di avviare le vendite nel corso del 2022.