Stazione Spaziale Internazionale: confermato il lancio del modulo Nauka il 21 Luglio

Inizialmente erano solo "voci di corridoio" che dovevano essere confermate ufficialmente. Questa volta però è arrivata l'ufficialità grazie alle parole di Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia spaziale russa) e di Roscosmos. Il modulo di ricerca russo Nauka sarà lanciato il 21 Luglio in direzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Inizialmente il lancio era previsto per il 15 Luglio con l'attracco all'ISS che sarebbe dovuto avvenire il 23 Luglio. All'inizio del mese però un controllo ulteriore sul modulo russo ha comportato il blocco delle procedure pre-lancio e la necessità di far tornare il carico utile nella zona di assemblaggio per ulteriori controlli.

Il modulo Nauka verso la Stazione Spaziale Internazionale dal 21 Luglio

Come scritto sopra, il lancio è previsto per il 21 Luglio alle 16:58 (orario italiano) con opzioni di backup il 22 Luglio e il 23 Luglio. Per raggiungere la ISS ci vorrà qualche giorno, precisamente otto, e quindi il carico dovrebbe arrivare il 29 Luglio alle 15:26 (orario italiano).

Mentre il modulo russo Nauka (sviluppato da RSC Energia) sarà in viaggio inizieranno sulla Stazione Spaziale Internazionale le operazioni per "fargli posto". In particolare saranno sganciati il 23 Luglio, il cargo Progress MS-16 al quale è collegato il modulo Pirs (uno dei sistemi di attracco) alla sezione russa Zvezda. Queste componenti non saranno recuperate e circa quattro ore dopo il distacco bruceranno nell'atmosfera (e una parte potrebbe precipitare nell'Oceano Pacifico).

Nel comunicato ufficiale e sui social né Rogozin né Roscosmos hanno specificato quale fosse il problema. È stato semplicemente specificato che "i problemi individuati in precedenza sono stati risolti". Stando alle indiscrezioni (che potrebbero essere errate), durante i controlli finali è stata individuata una zona che non aveva la protezione termica adeguata. Questa non sarebbe stata solo una dimenticanza di assemblaggio ma anche produttiva.

Nauka e il razzo Proton-M sono in via di rifornimento e ispezione finale prima del lancio al Cosmodromo di Baikonur. Grazie al nuovo modulo i cosmonauti potranno godere di maggiore spazio per il riposo e l'immagazzinamento delle riserve, di nuovi sistemi per il filtraggio dell'aria e dell'urina e infine della possibilità di svolgere nuovi esperimenti in microgravità.