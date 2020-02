SpaceX, primi turisti nello spazio già a partire dal 2021: siglato l'accordo commerciale

SpaceX ha appena firmato il primo accordo con Space Adventures per lanciare fino a quattro turisti nello spazio utilizzando la propria navicella Crew Dragon. La missione dovrebbe durare un massimo di cinque giorni e potrebbe partire già negli ultimi mesi del 2021.

Space Adventures è una compagnia privata che ha già avuto trascorsi in questo particolare ambito: in passato ha infatti inviato astronauti privati come Anousheh Ansari, Guy Laliberté and Mark Shuttleworth. La società ha inoltre collaborato con sette clienti separati su otto missioni verso la International Space Station (ISS) all'interno di missioni commerciali a pagamento, vendendo posti a sedere e utilizzando un veicolo spaziale russo Sojuz.

L'interesse per l'azienda da parte di SpaceX non dovrebbe sorprendere, visto che la compagnia di Elon Musk lavora da tempo per certificare il programma Commercial Crew con la NASA. In sviluppo e in test ormai da tempo, il programma vede come fulcro fondamentale per la realizzazione la Crew Dragon, che è pensata per il trasporto di equipaggio, la quale fra pochi mesi dovrebbe trasportare i primi astronauti sulla ISS all'interno di una missione dimostrativa.

SpaceX non è l'unica azienda privata in contatto con la NASA, visto che lo scopo dell'agenzia spaziale americana non è quello di trovare un partner, ma di aprire la corsa ai viaggi spaziali a quanti più nomi possibile. Nella fattispecie la NASA vorrebbe che varie compagnie private la aiutassero a sostenere i costi di trasporto degli astronauti, diventando tutte clienti di un servizio di volo spaziale commerciale capace di generare proventi.

Elon Musk ha già parlato in passato di turismo spaziale a bordo della sua Crew Dragon, che può trasportare fino a quattro uomini. Ha citato proprio l'esempio della Sojuz per spiegare il funzionamento di Crew Dragon, e SpaceX ha già prenotato un volo per il miliardario giapponese Yusaku Maezawa previsto per il 2023 sulla navicella Starship. I viaggi sulla Crew Dragon di Space Adventures inizieranno negli ultimi mesi del 2021, o al massimo nel 2022, in base a come si svilupperanno i primi test sul trasporto di uomini nella navicella.

I primi turisti spaziali non andranno sulla ISS, come invece avvenuto nelle prime missioni sulla Sojuz, ma voleranno più in alto rispetto a qualsiasi altro privato cittadino offrendo spettacolari panorami in precedenza dedicati solo ai professionisti. Non sappiamo ancora il prezzo, ma supponiamo sia molto superiore rispetto a quello dei biglietti di Virgin Galactic, che consente di raggiungere altitudini molto inferiori.