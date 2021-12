SpaceX ha lanciato con successo il satellite per le telecomunicazioni Turksat 5B

Nella giornata di sabato abbiamo scritto del lancio di una missione Starlink che ha avuto la particolarità di lanciare e far atterrare il primo stadio di un Falcon 9 per l'undicesima volta (un record). SpaceX non si è fermata qui e nella giornata di ieri ha lanciato anche la missione con a bordo il satellite per le telecomunicazioni Turksat 5B.

Questa volta il booster non è stato "da record" anche se la possibilità di riutilizzo garantita da vettori come Falcon 9 è sicuramente un vantaggio per la società di Elon Musk per riuscire a mantenere i prezzi competitivi (e a cercare comunque di avere un guadagno). Il lancio è stato eseguito correttamente e questo permetterà anche il riutilizzo futuro del primo stadio.

SpaceX e il lancio del satellite per le telecomunicazioni Turksat 5B

Il lancio di questa missione è avvenuto alle 4:58 della mattina di domenica 19 dicembre (ora italiana) dallo Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral in Florida. La missione di sabato invece si trovava sulla costa pacifica degli Stati Uniti (dalla California).

Interessante notare come SpaceX sia riuscita a lanciare e recuperare due razzi Falcon 9 in meno di 16 ore. Si tratta di un ottimo risultato soprattutto in termini di organizzazione pur venendo gestiti da squadre che si trovano sulle due coste degli USA. Se si considera il fuso orario Eastern Time entrambe le missioni sono avvenute sabato 18 dicembre. È la prima volta che la società riesce a lanciare due razzi lo stesso giorno.

Il satellite Turksat 5B è stato lanciato verso un'orbita GTO (trasferimento in orbita geostazionaria). La sua realizzazione è stata affidata nel 2017 a Airbus Defence and Space e utilizza dei motori elettrici per arrivare all'orbita definitiva e mantenerla. Questo satellite consente di trasmettere oltre 55 Gbps in banda Ka in Turchia, Golfo Persico, Nigeria, Medio Oriente e Africa del Nord e dell'Est.

Per quanto riguarda il primo stadio con codice B1067, il Falcon 9 aveva volato per le missioni CRS-22 (rifornimenti per la ISS) e Crew-3. Con la conclusione di questa missione è arrivato ora a tre lanci eseguiti correttamente.

Dopo poco meno di nove minuti dalla partenza, il primo stadio è rientrato sulla droneship A Shortfall of Gravitas (ASOG) che si trovava nell'Oceano Atlantico. Purtroppo, come per il lancio della missione Starlink, anche in questo caso la trasmissione video non ha permesso di seguire correttamente le fasi dell'atterraggio. Si può comunque vedere il primo stadio sulla chiatta nei momenti successivi. Questa è la 30° missione di SpaceX per il 2021 mentre il 21 Dicembre è attesa un'altra missione, CRS-24, diretta verso la ISS.

