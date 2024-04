Vgp Play è la prima piattaforma streaming su videogiochi e tecnologia! Ed è gratis

Il mondo dei videogiochi si sta evolvendo rapidamente e ora c'è una nuova piattaforma streaming che promette di portare un'esperienza unica ai fan: Vgp Play. Questa piattaforma gratuita offre una vasta gamma di contenuti esclusivi, dalle videointerviste ai documentari, che esplorano la storia e il futuro dell'industria dei videogiochi.

Vgp Play: tutto sui videogiochi e la tecnologia

Al centro di Vgp Play ci sono gli "I Fondatori", una sezione dedicata alle testimonianze dirette dei creatori di alcune delle aziende più iconiche nel settore, come Atari, Activision, Electronic Arts e Naughty Dog. Qui, gli spettatori possono immergersi nelle storie di coloro che hanno gettato le basi per l'industria dei videogiochi.

Ma Vgp Play non si limita solo ai grandi nomi. La piattaforma offre anche una finestra sul mondo dei videogiochi giapponesi con "I Maestri giapponesi", che approfondisce le figure chiave e gli artisti che hanno dato forma all'industria in terra nipponica. E per sfatare il mito che i videogiochi siano un mondo dominato dagli uomini, c'è "Women Power", una sezione che mette in luce il contributo fondamentale delle donne in questo settore.

Oltre alle interviste e ai documentari, Vgp Play offre anche contenuti che esplorano le ultime tendenze e innovazioni tecnologiche che stanno plasmando il futuro dei videogiochi. "Lo zio Galla" vede Stefano Gallarini, una voce autorevole nel settore, condividere le sue intuizioni su tutto ciò che riguarda la tecnologia e il futuro dei videogiochi. E per coloro che amano immergersi nella storia, "I Pionieri del Gaming" offre racconti di coloro che hanno cambiato il corso della storia dei videogiochi, mentre "Orgoglio italiano" celebra le voci e le testimonianze del made in Italy videoludico.

Fin dal lancio, gli spettatori potranno guardare in streaming le prime due puntate del documentario "Videogame Legends", che promette di contenere il meglio di tutte le interviste, contenuti extra e approfondimenti degli esperti. La prima puntata, divisa in due parti, è dedicata alla genesi del medium, mentre la seconda esplora interamente Atari e il fenomeno "Pong".

Con oltre 80 ore di contenuti esclusivi al lancio e nuovi titoli aggiunti ogni mese, Vgp Play sembra destinata a diventare una tappa obbligata per chiunque ami i videogiochi. E con una piattaforma web mobile-oriented e app dedicate in arrivo, sarà facile accedere a questo tesoro di contenuti ovunque ci si trovi. Che tu sia un fan sfegatato o un curioso di questa industria in rapida crescita, Vgp Play promette di offrirti un'esperienza immersiva e approfondita nel mondo dei videogiochi.