SpaceX ha eseguito il terzo static fire per Ship 35 di Starship, questa volta senza problemi

Nelle scorse ore SpaceX ha condotto con successo un terzo static fire per Ship 35, il secondo stadio di Starship che sarà utilizzato per il nono volo (Flight 9). Questa volta non sembrerebbero esserci stati problemi rispetto al precedente tentativo.

Alcuni giorni fa SpaceX aveva eseguito in rapida successione due static fire per il secondo stadio Ship 35 che sarà impiegato per il nono volo (Flight 9) del grande razzo spaziale Starship. La società aveva annunciato che il primo test, che aveva coinvolto un solo motore Raptor simulando un'accensione nello Spazio, era avvenuto con successo. La seconda accensione invece aveva visto l'utilizzo di tutti e 6 i motori Raptor (tre atmosferici e tre ottimizzati per il vuoto).

Starship transported for testing ahead of Flight 9 at Starbase pic.twitter.com/HvNjq7naE2 — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2025

Il secondo test non è andato come previsto e (almeno) uno dei motori RVac ha presentato un serio problema che ha comportato la sua sostituzione. Non sono noti ulteriori danni alla struttura di Ship 35 ma il vettore è stato riportato all'interno del sito di assemblaggio per una verifica estesa e per la sostituzione del motore. Ricordiamo che questo vettore di nuova generazione sarà completamente riutilizzabile e che sarà fondamentale sia per i piani di espansione di SpaceX ma anche per le future missioni verso la Luna e Marte.

Proseguono i test di Starship in vista del nono volo (Flight 9)

SpaceX ha pubblicato nella mattina dell'11 maggio (ora italiana) che il secondo stadio di Starship avrebbe completato un nuovo test a breve e così è stato. Pur non avendo la conferma ufficiale da parte della società nel momento in cui scriviamo, è stato possibile osservare come Ship 35 abbia eseguito uno static fire di circa 60" durante la sera del 12 maggio. Questo test sembra essere stato completato con successo portando così la società sempre più vicina al nono lancio (Flight 9).

Nelle scorse ore Super Heavy Booster 14-2 (impiegato già durante il settimo lancio, Flight 7, e che ha già superato uno static fire) è stato portato al sito di lancio per gli ultimi test. Ship 35 è stata riportata all'interno della Mega Bay 2 per i controlli post-static fire per poi poter pensare a un futuro assemblaggio in vista o di un Wet Dress Rehearsal oppure per effettuare il lancio che potrebbe avvenire non prima del 20 maggio.

Ship 35 Static Fire once again! Looked like a clean one to! Flight 9 soon @NASASpaceflight https://t.co/70BSb1K66W pic.twitter.com/pLHnZb3Rni — Rough Riders Show (@RoughRidersShow) May 12, 2025

La speranza è che durante il primo static fire di lunga durata di Ship 35 sia stato possibile riprodurre a terra il problema che ha portato alla distruzione di Ship 33 e Ship 34, entrambe erano unità di seconda generazione, così come Ship 35. Se SpaceX fosse riuscita effettivamente a risolvere il problema che ha afflitto le due Ship precedenti, questa volta Ship 35 potrebbe dimostrare la capacità di riaccendere un propulsore nello Spazio, di rilasciare un carico utile (dei mockup di satelliti Starlink di terza generazione) e di un atterraggio preciso nell'Oceano Indiano.

Nel frattempo il Pad B di Starbase è in fase di costruzione. Questo permetterà a SpaceX di lanciare e recuperare sia Super Heavy che Ship segnando un progresso significativo per il programma di sviluppo di Starship. Le tempistiche attualmente sono incerte ma è possibile che possa accadere sia entro la metà dell'anno in corso che poco dopo. Una grande differenza nelle tempistiche di sviluppo dipenderà da come finirà il nono volo.