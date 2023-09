SpaceX ha assemblato il razzo spaziale Starship, si sta avvicinando il secondo lancio

Dopo il primo tentativo di lancio del 20 aprile di quest'anno, finalmente SpaceX è quasi pronta al secondo lancio del grande razzo spaziale Starship. Molti cambiamenti sono avvenuti a Boca Chica (Texas) per cercare di avere un risultato migliore del precedente sia in termini di strutture di terra che in evoluzioni legate al razzo vero e proprio. Il tutto sarà seguito da moltissime persone con uno streaming che probabilmente per la prima volta andrà in diretta solo su X e non più su YouTube. Anche la NASA ha gli "occhi puntati" sul progetto considerando che una versione modificata di questo vettore sarà il nuovo lander lunare delle missioni Artemis.

Fully stacked Starship on the launch pad at Starbase pic.twitter.com/cebFZEVrJZ — SpaceX (@SpaceX) September 6, 2023

Certo, non sarà comunque semplice riuscire a completare il piano di volo che comprende far arrivare lo stadio superiore Ship (Ship 25) fino alle Hawaii mentre il primo stadio Super Heavy (Booster 9) ammarerà nel Golfo del Messico. Uno degli obiettivi principali sarà riuscire a eseguire correttamente la separazione degli stadi dove è stato introdotto per questo lancio anche "l'hot-staging". Lo stesso Musk ha aumentato la stima di successo per il secondo lancio rispetto al primo. Attualmente non c'è però una data ufficiale.

SpaceX si prepara al secondo tentativo di lancio di Starship

Nelle scorse ore SpaceX ha assemblato per la prima volta Booster 9 e Ship 25 nella configurazione finale. Il primo stadio in passato aveva superato tre test criogenici, due spin-test per il gimbal dei motori e due static-fire. Per quanto riguarda invece lo stadio superiore sono stati eseguiti cinque test criogenici, un test gimbal e uno static-fire. Non è ancora chiaro se la società intende eseguire un altro static-fire dello stadio inferiore dopo il completo assemblaggio di Starship o se procederà direttamente al lancio.

Elon Musk ha scritto su X che "Starship è pronta al lancio, in attesa dell'approvazione della licenza della FAA". Questo farebbe pensare che non ci saranno ulteriori test prima del lancio e che si sta solo attendendo il via libera da parte della Federal Aviation Administration che deve autorizzarlo. L'FAA ha l'importante compito di monitorare i lanci, controllare che non ci siano rischi (superiori a un certo limite) per persone o cose e controllare che la società abbia eseguito le correzioni richieste per diminuire l'impatto dei lanci. Per questo motivo una data ufficiale non è ancora stata diffusa ma sarà comunicata appena la licenza sarà rilasciata.

Attualmente SpaceX ha creato Starship con una configurazione che prevede 33 motori Raptor 2 per Super Heavy e 6 motori Raptor 2 (tre atmosferi e tre per il vuoto) per Ship. In futuro invece lo stadio superiore potrà contare su 9 motori complessivi con tre motori atmosferici e ben sei per il vuoto. Un'altra divisione sta invece provvedendo a studiare gli alloggiamenti e le strutture interne per l'equipaggio che saranno inserite nelle future versioni di Starship, compresa quella dedicata all'allunaggio.

Tra le altre modifiche che verranno apportate nei prossimi mesi ci sarebbe anche il debutto dei propulsori Raptor 3 che garantiranno prestazioni ancora superiori e probabilmente un minor costo per singola unità quando si tratta di assemblaggio e manutenzione. Prima di apportare queste modifiche bisognerà però completare in tutte le sue parti un lancio di Starship e grazie al nuovo deflettore di fiamma e altre novità (come la gestione elettrica e non pneumatica dei movimenti dei motori). Si tratta di una grande sfida per SpaceX ma potrebbe rivoluzionare ancora il mondo dei lanci spaziali, più di quanto fatto con la famiglia di razzi Falcon.