Sierra Space raccoglie un finanziamento da 1,4 miliardi di dollari per Dream Chaser e il modulo LIFE

Di Sierra Space si è parlato recentemente quando c'è stato l'annuncio congiunto con Blue Origin per il lancio della stazione spaziale commerciale Orbital Reef. Ma la società è impegnata anche su altri fronti e la sempre maggiore attenzione verso il settore spaziale ha portato una ingente quantità di denaro a fluire nelle sue casse.

Il merito è di un investimento di 1,4 miliardi di dollari da parte di società come General Atlantic, Coatue and Moore Strategic Ventures, BlackRock Private Equity Partners, AE Industrial Partners e altri nomi. Si tratta di un investimento importante che potrebbe garantire il futuro a progetti come lo spazioplano Dream Chaser e la già citata stazione Orbital Reef.

Sierra Space: più soldi per portare a termine Dream Chaser e non solo

Secondo quanto riportato, grazie al nuovo finanziamento sarà possibile portare a termine lo sviluppo dello spazioplano Dream Chaser che sarà previsto in tre versioni. Una cargo per rifornire la ISS e Orbital Reef, una per il trasporto degli astronauti e una dedicata alle missioni della difesa. Di quest'ultima i dettagli sono quasi inesistenti ma potrebbe essere un'alternativa allo spazioplano X-37b (o alla sua versione cinese).

Questo consentirà a Sierra Space di inserirsi nei contratti della NASA per il rifornimento della stazione spaziale o ricevere appalti dalla difesa. Questo genere di spazioplani riutilizzabili sono più piccoli dello Space Shuttle permettendo però anche una minore difficoltà nella loro gestione. Il primo volo della versione cargo è prevista per la fine del 2022 mentre la versione con equipaggio arriverà nel 2025. "Dream Chaser è progettato per essere uno spazioplano orbitale riutilizzabile, capace di un rientro fluido a 1,5 low-g e in grado di atterrare su piste commerciali praticamente ovunque sulla Terra" ha dichiarato la società.

Un'altra parte del nuovo investimento di Sierra Space sarà impiegato per lo sviluppo del modulo Large Integrated Flexible Environment (LIFE), uno di quelli che serviranno alla composizione della stazione spaziale Orbital Reef.

Tom Vice (CEO di Sierra Space) ha dichiarato "egualmente importante, Sierra Space sta costruendo la prossima piattaforma per il business. Lo Spazio fornisce un ambiente unico che consentirà nuove scoperte in aree critiche come prodotti farmaceutici, semiconduttori, fibre ottiche ed energia che miglioreranno direttamente la nostra vita sulla Terra".

