Roscosmos ha lanciato un razzo spaziale Soyuz-2.1b con 53 satelliti, in una missione rideshare

Roscosmos ha lanciato dal cosmodromo di Vostochny un razzo spaziale Soyuz-2.1b con uno stadio superiore Fregat che aveva come carico utile ben 53 satelliti a bordo, in una missione rideshare. Presenti anche due satelliti iraniani.

Negli scorsi mesi SpaceX ha lanciato la missione Transporter 11 con ben 116 satelliti a bordo. Si è trattata di una missione rideshare dove erano presenti diversi satelliti di diverse dimensioni da parte di molte agenzie, società o enti di ricerca. Un modo per abbattere i costi di lancio e permettere anche a chi non ha un grande budget di poter avere accesso allo Spazio. Negli scorsi giorni è accaduto qualcosa di simile, ma questa volta è toccato a Roscosmos e a un razzo spaziale Soyuz-2.1b con 53 satelliti a bordo.

Secondo quanto riportato dalle agenzie russe è stato impiegato uno stadio superiore Fregat che ha portato in orbita diversi satelliti russi e non solo. Il lancio è avvenuto dal cosmodromo di Vostochny alle 0:18 del 5 novembre. In particolare il carico utile comprendeva 49 satelliti di produzione russa, un satellite di russo-cinese, un satellite russo-zimbabwese e due satelliti iraniani.

Lo stadio superiore Fregat e i 53 satelliti (fonte)

Tutti i satelliti hanno raggiunto le orbite designate, con la Roscosmos e l'agenzia spaziale iraniana che hanno annunciato di aver ricevuto i segnali dalle unità nello Spazio. Tra i satelliti più importanti erano presenti due legati allo studio della eliogeofisica chiamati Jonosphere-M 1 e Jonosphere-M 2 (con massa di 430 kg ciascuno) che sono stati posizionati in orbita eliosincrona a 820 km di quota.

Sempre stando alle informazioni, la società Sputnix ha confermato che i suoi 28 satelliti hanno risposto correttamente. Tra questi troviamo 24 satelliti dedicati al tracciamento navale chiamati SITRO-AIS e 4 satelliti per un progetto educativo chiamato Space-Pi. I satelliti iraniani, prodotti dalla società privata Space Omid, sono stati soprannominati Kowsar e Hodhod e orbitano a una quota di circa 500 km. Il primo sarà impiegato per telerilevamento e fotografie dallo Spazio mentre il secondo per la comunicazione.

Con il successo della missione la Russia e Roscosmos cercano di compensare la perdita di altri contratti provenienti da società occidentali (per esempio OneWeb, ma non solo). La nazione può anche portare avanti un proprio programma scientifico, dopo la fine della collaborazione con ESA, seppur con alcune limitazioni dovute ai costi e alla difficoltà a reperire parte della componentistica necessaria per costruire soluzioni avanzate come quelle aerospaziali.