Rocket Lab: annunciata la prima missione con recupero del primo stadio del razzo spaziale

Avere un razzo spaziale riutilizzabile sarà alla base delle future società nel campo aerospaziale. Grazie a SpaceX che ha impresso una spinta notevole al mercato, ora molte società stanno guardando in quella direzione, da Arianespace (con la startup MaiaSpace) ma anche Rocket Lab con il suo vettore leggero Electron.

La società è impegnata su più fronti. Per quanto riguarda i razzi spaziali sta progettando il vettore Neutron con i suoi fairing così particolari, ma prima ancora si sta pensando al recupero e riutilizzo di Electron che permetterà di ridurre i costi e aumentare la cadenza di lancio per soddisfare le esigenze degli operatori satellitari con carico utile ridotto. Ora siamo vicini a un nuovo importante passaggio. Peter Beck (CEO della società) ha dichiarato "ci aspettiamo di imparare molto dalla missione mentre lavoriamo verso l'obiettivo finale di rendere Electron il primo piccolo lanciatore satellitare orbitale riutilizzabile e fornire ai nostri clienti una disponibilità di lancio ancora maggiore".

Rocket Lab annuncia la nuova missione con tentativo di recupero del razzo

Alla fine di gennaio di quest'anno la società aveva annunciato nuovi test per il tentativo di recupero del primo stadio del razzo Electron. Essendo un lanciatore leggero la scelta è di non impiegare la strategia di SpaceX di far rientrare il primo stadio su terraferma o droneship ma di "afferrarlo" al volo (dopo aver rallentato la discesa con un paracadute) attraverso un elicottero. Questo consente di ridurre la complessità del vettore e quindi anche il costo.

Rocket Lab ha annunciato in queste ore che il suo prossimo lancio del vettore Electron per una missione in rideshare e prevista per aprile 2022 vedrà anche la prova di recupero al volo attraverso l'elicottero. La società non si aspetta di riuscirci al primo tentativo, ma l'esperienza via via acquisita sarà fondamentale.

La missione prenderà l'iconico nome di "There and Back Again" (omaggio a J. R. R. Tolkien e al libro The Hobbit; or There and Back Again). Questo lancio sarà la 26° missione per un razzo spaziale Electron che prenderà il volo dalla penisola di Māhia in Nuova Zelanda. Sull'isola sono state girate moltissime scene de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit di Peter Jackson.

Le informazioni ufficiali riportano una finestra di lancio di 14 giorni che si aprirà il 19 aprile 2022. A bordo del razzo di Rocket Lab ci saranno 34 satelliti realizzati da società come Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Unseenlabs e Swarm Technologies. Se la missione avrà successo, saranno 146 i satelliti complessivamente lanciati da un vettore Electron.

L'elicottero impiegato sarà un Sikorsky S-92 modificato che consentirà di gestire il peso e le possibili variazioni di assetto dovute all'aggancio del primo stadio. La roadmap del recupero prevede che l'elicottero si sposti nella zona prevista circa un'ora prima del decollo del razzo. A 2,5 minuti dal decollo primo e secondo stadio si separeranno. Il primo stadio inizierà la discesa verso la terra a quasi 8300 km/h e raggiungendo i 2400°C. A una quota di 13 km il primo paracadute si aprirà mentre per il secondo bisognerà attendere i 6 km frenando la discesa fino a 36 km/h. A quel punto l'elicottero tenterà di agganciare un cavo attraverso un gancio.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !