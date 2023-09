Rivoluzione nella medicina: a Bari il primo intervento chirurgico da remoto al mondo grazie al 5G

Un importante passo avanti nel campo della telemedicina è stato compiuto dall'equipe del Policlinico di Bari. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, qui, per la prima volta a livello mondiale, è stato eseguito con successo un intervento di chirurgia oculistica completamente da remoto. L'operazione, eseguita dal professore Gianni Alessio, direttore del dipartimento di oculistica dell'ospedale, si è svolta con il paziente in sala operatoria e il chirurgo nel suo studio, grazie all'ausilio di tecnologie all'avanguardia.

L'intervento, durato pochi secondi, ha permesso di correggere tramite laser la lesione alla cornea di un paziente di 53 anni affetto da distrofia epiteliale di Cogan. Il professor Il Dottor Alessio ha azionato in tempo reale il laser che ha materialmente effettuato l'operazione, controllandolo e guidandolo a distanza attraverso un sistema di visione 3D ad alta definizione.

Questa rivoluzionaria procedura è stata possibile grazie all'implementazione della tecnologia 5G, che ha garantito un'elevata velocità di trasmissione dati e una latenza inferiore ai 50 millisecondi tra la postazione di controllo remoto utilizzata dal chirurgo e il dispositivo laser in sala operatoria.

Il successo dell'intervento, preparato in due anni di lavoro, apre nuove frontiere nel campo della telechirurgia, superando i precedenti limiti di questa tecnica e consentendo ai medici di operare da remoto in totale sicurezza. Inoltre, grazie all'uso della tecnologia blockchain è stata garantita la protezione e l'inalterabilità dei dati sensibili del paziente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal professore Alessio e dalla direzione del Policlinico di Bari, che hanno evidenziato come questo rappresenti un importante passo verso l'automazione e la semplificazione dei processi chirurgici. L'operazione eseguita a Bari dimostra le potenzialità del progresso tecnologico applicato alla medicina, consentendo interventi mini-invasivi di precisione anche a distanza.