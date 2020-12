Razzo Vega precipitato: conclusa l'analisi della commissione indipendente

Lo scorso mese è fallito il lancio del razzo Ariane Vega VV17 che ha portato alla perdita del carico utile. Subito si è cercato di capire il problema che aveva portato a perdere la traiettoria di volo corretta e successivo schianto al suolo. Per avere un quadro imparziale dell'accaduto era stata nominata una commissione indipendente presieduta da Daniel Neuenschwander (Direttore dei trasporti spaziali in ESA). Ora sono state annunciate le conclusioni ufficiali di questa analisi.

Secondo quanto riportato, i primi tre stadi non hanno avuto problemi durante il loro funzionamento. Il malfunzionamento è avvenuto all'accensione dello stadio superiore dell'AVUM (acronimo di Attitude Vernier Upper Module) dopo 8 minuti dal decollo. A quel punto la traiettoria non è stata più nominale e il razzo è ricaduto al suolo distruggendosi e distruggendo il carico utile.

Le motivazioni del fallimento del lancio del razzo Vega

La commissione indipendente ha confermato le cause che erano state individuate in un primo momento. Il tutto è stato inserito in una relazione dettagliata con le relative conclusioni spiegando sia il problema tecnico che il mancato rilevamento nelle procedure prima del volo.

La causa del fallito lancio del razzo Ariane Vega VV17 non è data da un problema progettuale. Viene invece confermato il collegamento errato dei cablaggio per il controllo degli attuatori elettromeccanici del Thrust Vector Control dell'AVUM.

Per via dell'inversione dei comandi di sterzata era impossibile per il razzo mantenere la traiettoria nominale una volta che l'AVUM ha iniziato la fase di ascesa. Sono state trovate poi incongruenze tra i requisiti specifici e controlli prescritti che hanno fatto in modo che non venisse rilevata questa anomalia costruttiva.

La commissione ha steso quindi una serie di raccomandazioni di carattere provvisorio e permanente così che non possano accadere più incidenti come quello del razzo Ariane Vega VV17. I due lanciatori Vega che saranno lanciati prossimamente saranno sottoposti a una revisione per controllare il loro assemblaggio (proprio seguendo le raccomandazioni).

Avio, azienda italiana che ha prodotto il lanciatore, seguirà quindi le nuove direttive sotto la supervisione di Arianespace e dall'ESA. Se tutto andrà come previsto, questo permetterà di poter lanciare il nuovo razzo Vega VV18 nel primo trimestre del 2021 dalla Guyana francese.

Daniel Neuenschwander (Director of Space Transportation in ESA) ha dichiarato "la Commissione ha elaborato una serie di raccomandazioni che, una volta attuate, dovrebbero consentire un ritorno robusto, affidabile e persino rapido al volo di Vega, contribuendo a garantire l'autonomia di accesso allo spazio dell'Europa".