Questo ristorante utilizza dei robot al posto dei camerieri! Quanto costano e come funzionano

La Duni, ristorante di Dallas in Texas, in seguito alla mancanza di personale post COVID-19 ha deciso di assumere 3 camerieri-robot. Dopo un periodo difficile, le sale del locale hanno iniziato a riempirsi nuovamente spremendo i pochi dipendenti rimasti e rallentando di conseguenza il processo lavorativo.

"All'improvviso abbiamo avuto dal 50 al 100% di affari in più rispetto a quello che avevamo, anche prima della pandemia, con un terzo del personale. Quindi tutti erano sopraffatti, oberati di lavoro e frustrati, sia i clienti che il personale. Nessuno vuole lavorare nella ristorazione in questo momento", ha detto Espartaco Borga, titolare del ristorante.

Camerieri-robot: cosa fanno e quanto costano al giorno

Per trovare una soluzione, Borga ha contattato American Robotech, azienda texana che si occupa di robotica e intelligenza artificiale. L'obiettivo della società è quello di fornire robot per migliorare il lavoro delle persone, non per sostituirlo. L'idea combacia perfettamente con quella del titolare del ristorante La Duni, anche perché di personale non ne ha più trovato.

Una volta programmati, il lavoro dei camerieri-robot consiste nel accogliere i clienti, fungere da display per ordinare e infine portare i piatti al tavolo. Inoltre, i robot sono interattivi, di conseguenza dialogano con i clienti e cantano perfino "tanti auguri". Secondo Borga, la reazione dei clienti è stata molto positiva, i robot vengono trattati come parte del personale.

Ma quanto costa un cameriere-robot? Il prezzo del robot in sé non viene specificato, ma al ristorante costa 15 dollari al giorno ciascuno, cifra nettamente più economica rispetto ad un cameriere umano. Borga ha affermato che il risparmio sui costi del personale lo aiutano ad aumentare lo stipendio dei suoi dipendenti ed abbassargli le ore lavorative. Per rimanere in tema, nei giorni scorsi a Singapore sono entrati in azione i primi poliziotti-robot.

