Poliziotti robot: a Singapore è già operativo "Xavier" contro incivili e assembramenti | VIDEO

Singapore, città-stato asiatica conosciuta per avere un tasso di criminalità tra i più bassi al mondo e un livello di sicurezza tra i più alti. D'altro canto però le autorità, come le regole da rispettare, sono parecchio severe. In un futuro molto vicino Singapore avrà dei veri e propri robot poliziotti che pattuglieranno le zone più trafficate della città.

Singapore, robot poliziotti sorvegliano la città con telecamere e intelligenza artificiale

Secondo Engadget , un paio di questi robot, chiamati "Xavier", sono già operativi in fase di test con l'obiettivo di sorvegliare e punire quelli che le autorità chiamano "comportamenti sociali indesiderati". Ma non solo, perché con l'avvento del COVID-19 i robot poliziotti serviranno a monitorare gli assembramenti con più di cinque persone. Divieti di fumo, parcheggi inopportuni, sono alcuni dei comportamenti sbagliati che Xavier segnalerà al centro di comando e inoltre sul display del robot apparirà un messaggio di richiamo verso l'incivile.

I robot sono dotati di appositi sensori in grado di evitare pedoni e veicoli e di telecamere a 360° capaci di girare video e scattare immagini anche in caso di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia IR. Singapore punta particolarmente su questo tipo tecnologie con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI) oltre a raddoppiare il numero di telecamere di sorveglianza fino a 200 mila entro il 2030.

