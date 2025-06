Quanto si ingrandisce e quanto ruota velocemente il buco nero M87*? Nuove informazioni da EHT

All'inizio del 2019 fu rilasciata la prima storica immagine di un buco nero: si trattava di M87*, che si trova al centro dell'omonima galassia M87. Un risultato straordinario, merito del progetto EHT (Event Horizon Telescope), che ha consentito di raccogliere informazioni su questi oggetti celesti così particolari e dei quali sappiamo ancora poco. Nel 2022 fu il momento di Sagittarius A* (o Sgr A*) che si trova al centro della Via Lattea. In questi giorni si è tornato a parlare di M87* grazie a un nuovo studio.

L'articolo scientifico prende in esame il buco nero M87* e ha come titolo New Estimates of the Spin and Accretion Rate of the Black Hole M87*. Come intuibile l'argomento è la rotazione e la velocità di crescita del disco di accrescimento permettendo così di avere nuove informazioni su questo oggetto celeste che ha una massa pari a 6,5 miliardi di masse solari.

Secondo quanto riportato il bordo interno del disco di accrescimento ruota a circa il 14% della velocità della luce, ossia 42 x 106 m/s. I ricercatori hanno impiegato le immagini originali di M87* studiando il radiante relativistico e come l'emissione luminosa della porzione di disco di accrescimento che si sta avvicinando a noi (più luminose) sia differente da quella che si sta allontanando (meno luminosa). Questo consente di calcolare la sua velocità di rotazione. Il parametro di rotazione (a) del buco nero, che varia da 0 a 1, secondo i calcoli sarebbe più vicino al limite superiore teorico di 0,98 piuttosto che al limite inferiore di 0,8.

Studiando poi i campi magnetici del buco nero è stato possibile capire che la materia sta oltrepassando l'orizzonte degli eventi a una velocità di ben 70 x 106 m/s, ossia il 23% della velocità della luce. Basandosi su questi numeri è stato quindi possibile stimare che M87* stia "ingurgitando" tra 0,00004 e 0,4 masse solari ogni anno e si trovi quindi in una fase piuttosto tranquilla della sua vita. Tra le conferme c'è quella che il getto relativistico, che parte dal buco nero e si estende per anni luce, sia effettivamente alimentato dal materiale in caduta oltre l'orizzonte degli eventi.