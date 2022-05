Problema per la sonda spaziale Voyager 1, ingegneri sono al lavoro per scoprire la causa

Ci sono missioni spaziali che sono diventate più iconiche di altre. Tra queste troviamo quelle delle sonde spaziali Voyager (Voyager 1 e Voyager 2) che sono state lanciate nel 1977 per esplorare il Sistema Solare esterno e che, da allora, stanno continuando ad allontanarsi dalla Terra fornendo molte informazioni utili agli scienziati.

Ora la sonda Voyager 1 ha un problema e gli ingegneri stanno cercando la causa e una soluzione così da permetterle di continuare a trasmettere importanti dati scientifici. Come ricordato dall'account ufficiale su Twitter "questa è l'esplorazione interstellare. Risolvere i misteri richiede tempo quando i messaggi al mio team impiegano quasi 20 ore per arrivare [ndr. la distanza è pari a 23,3 miliardi di chilometri]". Ecco quello che sappiamo.

Il problema alla sonda spaziale Voyager 1

Nell'ultimo articolo pubblicato dal JPL si legge come il sistema (conosciuto come AACS) che controlla l'assetto della sonda spaziale non fornisca dati telemetrici corretti rispetto a quelle che invece sarebbero le condizioni della sonda stessa.

Questo sistema è fondamentale per l'attività di Voyager 1 in quanto è quello che consente alla sonda di orientarsi sia nello Spazio ma soprattutto verso la Terra e permette all'antenna ad alto guadagno di puntare verso il nostro Pianeta (così da poter inviare e ricevere segnali).

Sembra che il sistema sia funzionante ma i dati telemetrici inviati non siano corretti. Non sono state fornite indicazioni precise ma, secondo le informazioni riportate, i dati potrebbero essere generati casualmente. Del resto si stratta di un sistema che ha circa 45 anni sulle spalle.

Interessante notare che, nonostante l'AACS sembri restituire dati non corretti, questo non ha attivato nessun sistema di sicurezza automatico (per esempio quelli che mettono la sonda spaziale in safe mode) mentre l'antenna rimane puntata correttamente verso la Terra. Anche il segnale sembra avere la potenza aspettata.

Come scritto sopra, attualmente non è chiara la causa del problema e quindi gli ingegneri stanno monitorando la situazione per capirne di più. Una strategia potrebbe essere quella di "ignorare" il problema se questo non rappresentasse un impedimento al proseguo della missione. Si tratta di un momento di incertezza, per questo non è neanche possibile sapere se e per quanto si potrà ricevere dati scientifici da Voyager 1.

