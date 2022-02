Oral-B presenta iO 10: lo spazzolino con iOSense l'AI che ti guida nella pulizia dei denti

Oral-B partecipa al Mobile World Congress 2022 di Barcellona presentando il nuovo spazzolino iO 10 che ancora una volta rinnova l'idea di Intelligenza Artificiale adottata alla pulizia dei denti e delle gengive. C'è un'integrazione totale che vede proprio l'innovazione tecnologica anche negli spazzolini per i denti e qui l'azienda decide di rivoluzionare ancora una volta il modo di lavarsi con un'esperienza completamente diversa da prima.

Il nuovo spazzolino iO 10 è l'ultimo della gamma ed è dotato di un dispositivo intelligente chiamato iSense in grado di offrire grazie all’AI una guida al lavaggio in tempo reale, con un’esperienza di spazzolamento che assicura gengive e denti più sani.

“L’innovazione che stiamo presentando è molto di più di un semplice spazzolino elettrico, rappresenta una nuova era nel campo della spazzolatura: è una fusione di tecnologia rivoluzionaria, moderno design e prestazioni straordinarie. iOTM 10 con iOSenseTM è il nostro ultimo sforzo volto a costruire un ecosistema di cura dentale digitale con tecnologia avanzate, soluzioni accessibili e strumenti educativi più efficaci per migliorare l’igiene orale e la salute di tutti”, dichiara Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President.

“I nostri test clinici dimostrano che Oral-B® iO™ offre una pulizia più profonda di denti e gengive rispetto a uno spazzolino manuale, ma ora grazie a iOSenseTMl’esperienza di spazzolamento personalizzata rivoluzionerà il nostro rapporto con la salute orale” – aggiunge Maike Siemons, Europe R&S Oral Care Leader.

Oral-B iO 10: l'intelligenza artificiale nello spazzolino da denti

Cosa cambia da prima? Il nuovo dispositivo iOSense, alimentato dall’intelligenza artificiale per guidare intuitivamente la spazzolatura e fornire un’esperienza personalizzata, offre consigli per:

Quando spazzolare : iOSense ha un timer per un tempo di spazzolamento ottimale e un orologio Wi-Fi integrato

: iOSense ha un timer per un tempo di spazzolamento ottimale e un orologio Wi-Fi integrato Dove spazzolare : le intuitive luci iOSense permetteranno di non lasciare zone scoperte

: le intuitive luci iOSense permetteranno di non lasciare zone scoperte Come spazzolare: l’App Oral-B® tiene traccia degli obiettivi da raggiungere e fornisce feedback personalizzati dopo ogni sessione di spazzolamento

iOSense è anche un caricatore magnetico che ricarica lo spazzolino in circa 3 ore. Per l’uso fuori da casa, la custodia da viaggio Power2Go garantisce la possibilità di ricaricare lo spazzolino ogni volta che se ne ha necessità.

Come sarà il nuovo Oral-B iO 10? Lo spazzolino sarà disponibile in due nuovi modelli ispirati alla galassia, lo spazzolino nasce in due colori, il nero cosmico e il bianco polvere di stelle. Il display interattivo a colori consente una facile navigazione tra le funzioni del device, a partire dai saluti di benvenuto, alle impostazioni della lingua, alla selezione delle modalità di pulizia, tra cui quella indicata per i denti sensibili, quella profonda e lo sbiancamento.

Il sensore di pressione intelligente garantisce agli utenti di applicare la pressione di pulizia ottimale. Il sensore segnala infatti la sovrapressione con una luce rossa; la luce verde appare quando gli utenti stanno applicando la pressione di pulizia ottimale, massimizzando l’efficacia dell’iconica testina rotonda Oral-B iOs, ispirata agli strumenti dei dentisti.

L’app Oral-B fornisce un feedback personalizzato dopo ogni sessione di spazzolamento: grazie ad una facile navigazione tra le funzioni, è possibile configurare in maniera semplice lo spazzolino, personalizzando la propria esperienza di spazzolatura e impostando obiettivi personali per soddisfare le proprie esigenze individuali. L’app Oral-B fornisce anche grafiche 3D e la tecnologia AI Brushing riconosce tutte le aree all’interno della bocca, guidando gli utenti verso il completamento dell’area di spazzolamento al 100%.

Il timer fornisce una guida personalizzata per il raggiungimento di una migliore pulizia, tenendo traccia della durata di ciascuna sessione di spazzolamento, così che gli utenti sappiano quando si sono spazzolati i denti per i due minuti consigliati dai dentisti. Le icone sul display consentono agli utenti di sapere se hanno raggiunto il loro obiettivo.

Oral-B iO 4 e iO 5: le alternative convenienti ma di esperienza

In occasione del MWC 2022, Oral-B lancia anche iO Serie 4 e 5, alternative convenienti dotate dell’innovativa tecnologia iO, accessibili a tutti per un’esperienza di spazzolatura superiore.