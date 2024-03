OpenAI cerca capitali negli Emirati Arabi Uniti per la produzione di chip per l'IA

OpenAI sta cercando di ridurre la sua dipendenza da Nvidia seguendo una strada decisamente ambiziosa: produrre internamente i propri chip specializzati per il funzionamento dei suoi modelli IA. Una strategia che richiede un ingente impegno in termini di capitali, che l'azienda di Sam Altman sta cercando negli Emirati Arabi Uniti.

Il Financial Times ha pubblicato una serie di informazioni che indicano come il gruppo MGX, sostenuto dal governo degli Emirati, stia intavolando trattative per investire nell'iniziativa di OpenAI di costruire chip AI su misura per le proprie esigenze. Il piano di OpenAI necessita di investimenti nell'ordine dei migliaia di miliardi di dollari, e il gruppo MGX potrebbe mettere a disposizione una parte di questi capitali.

MGX è una realtà appena nata, istituita proprio questa settimana da una collaborazione tra il fondo sovrano Mubadala e G42, un gruppo di investitori con sede ad Abu Dhabi e interesse nel campo dell'intelligenza artificiale. OpenAI aveva già stretto un accordo di partnership con G42 nel mese di ottobre 2023 nel contesto dei piani di espansione in Medio Oriente. MGX è coordinato dallo sceicco Tahnoon Bin Zayed al-Nahyan, consigliere per la sicurazza nazionale degli Emirati.

Si tratta di un'operazione che, se trovasse riscontro nella realtà, permetterebbe di creare "una struttura che metterà Abu Dhabi al centro di questa strategia di intelligenza artificiale con partner globali in tutto il mondo", come affermato da una delle fonti del Financial Times.

Lo scorso mese Sam Altman aveva esposto la propria visione: creare una rete globale di "fab" di semiconduttori supportata da una coalizione di società di chip (TSMC, Samsung e Intel dovrebbero giocare un ruolo chiave), energetiche, realtà statali e private per raccogliere velocemente i capitali necessari, che egli stesso ha stimato nell'ordine dei 5-7000 miliardi di dollari.