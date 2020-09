Nuove scoperte sul disco di accrescimento del buco nero M87*

In molti si ricorderanno della storica immagine catturata dall'EHT (Event Horizon Telescope) del buco nero M87* che ha permesso per la prima volta di osservare parte della struttura di questi particolari oggetti celesti. Ora, arrivano ulteriori informazioni grazie a nuovi studi sulla serie di dati raccolta negli scorsi anni.

Ricordiamo che M87* è il nome del buco nero supermassivo al centro della galassia M87. Grazie a un lavoro di revisione dei dati raccolti tra il 2009 e il 2013 e all'esperienza accumulata in questi anni (l'immagine completa è stata pubblicata nel 2019) è stato possibile avere nuove informazioni sulla sua struttura.

Le novità sul buco nero M87*

Secondo quanto riportato su The Astrophysical Journal, è emerso che durante il passare degli anni di osservazione l'ombra (che ricorda una mezzaluna) persiste ma a cambiare sembrerebbe essere il suo orientamento creando delle "oscillazioni".

Quello che si è visto sostanzialmente è che il disco di accrescimento gas e materia in caduta verso la parte centrale del buco nero (a temperatura elevatissime) si ionizza in presenza dei fortissimi campi magnetici e ha un comportamento turbolento.

I modelli teorici hanno parzialmente previsto questa possibilità ma ovviamente la teoria deve poi confrontarsi con le osservazioni e sembra che rispetto a quanto ci si aspettava, le turbolenze siano più del previsto. Questo permetterà di migliorare i modelli sulle dinamiche che regolano questo genere di "oggetti estremi".

Shep Doeleman (Direttore e fondatore di EHT) ha dichiarato “quando abbiamo misurato per la prima volta la dimensione di M87* nel 2009, non potevamo prevedere che ci avrebbe dato il primo assaggio della dinamica dei buchi neri. Se vuoi vedere un buco nero evolversi in un decennio, non c'è nulla che possa sostituire avere un decennio di dati".

Rispetto alla famosa immagine rilasciata lo scorso anno e basata sui dati di una settimana di osservazioni nel 2017, i dati che hanno portato a questa scoperta (periodo 2009-2013) erano di qualità inferiore non permettendo di realizzare un'immagine dettagliata. Nonostante tutto sono risultati fondamentali per chiarire nuovi aspetti.