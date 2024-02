Nuove immagini dal lander Intuitive Machines Nova-C Odysseus, NASA LRO lo fotografa dall'orbita

Solo poche ore fa avevamo scritto del risveglio del lander lunare nipponico JAXA SLIM e a breve distanza di tempo sono arrivate anche ulteriori novità riguardanti il lander lunare commerciale statunitense Intuitive Machines Nova-C Odysseus. Questo veicolo è allunato il 22 febbraio ma, a causa di un problema durante la fase terminale dell'atterraggio, l'assetto finale lo ha visto posizionarsi in orizzontale e non in verticale, come da programma. Questo ha ovviamente complicato le operazioni ma non tutto è perduto.

Non posizionandosi in verticale le antenne di comunicazione con la Terra non sono in una direzione ottimale riducendo il segnale e quindi non permettendo l'invio delle informazioni come previsto. Il lander lunare si trova nella zona del cratere Malapert A, il punto più meridionale mai raggiunto da un lander in grado di comunicare con il nostro Pianeta.

Le immagini di Intuitive Machines Nova-C sulla Luna e quelle di NASA LRO

I controllori di volo di Intuitive Machines sono riusciti a scaricare le prime immagini catturate dalle fotocamere di bordo compresa una acquisita dopo 35" dal ribaltamento del lander Nova-C Odysseus. La società ha reso noto che il sistema di Hazard Relative Navigation aveva rilevato nove siti per un allunaggio sicuro che comprendevano anche zone perennemente in ombra e quindi con una maggiore probabilità di trovare ghiaccio d'acqua.

L'acqua sarà una risorsa fondamentale per le future missioni umane perché potrà essere impiegata non solo per gli astronauti ma anche per realizzare propellente per razzi spaziali riducendo la quantità da trasportare direttamente dalla Terra.

Più o meno nello stesso periodo sono state pubblicate le immagini catturate dall'orbita dalla sonda spaziale NASA Lunar Reconnaissance Orbiter attraverso la fotocamera ad alta risoluzione LROC. Questo conferma che la posizione del lander lunare di Intuitive Machines è di 80,13°S e 1,44°E a una quota di 2579 metri. Il sito di atterraggio predefinito si trova a 1,5 km di distanza (a titolo di confronto JAXA SLIM è arrivato a meno di 100 metri dall'obiettivo).

Ora i controllori di volo cercheranno di scaricare il maggior numero di dati fino a quando il Sole continuerà a illuminare i pannelli solari e a fornire energia alle batterie a quindi agli strumenti. Non è ancora stato deciso quando avverrà il rilascio della EagleCam che avrebbe dovuto inquadrare l'atterraggio del lander ma che, a causa dell'imprevisto durante le fasi finali dell'allunaggio, non è stata espulsa dal suo alloggiamento.