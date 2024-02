Intuitive Machines Nova-C: il lander lunare statunitense sarà lanciato il 14 febbraio con un Falcon 9

Dopo il successo del lander lunare giapponese JAXA SLIM (che potrebbe svegliarsi tra poco meno di due settimane) e le problematiche che hanno fatto finire anticipatamente la missione di Astrobotic Peregrine, ora tocca a un altro lander lunare commerciale statunitense all'interno della missione IM-1 di Intuitive Machines chiamato Nova-C. La Luna nei prossimi mesi e anni sarà al centro di una serie di missioni internazionali che culmineranno con un nuovo allunaggio da parte di un equipaggio umano.

Dopo che Astrobotic ha fallito il suo primo tentativo di allunaggio, ora toccherà a Intuitive Machines Nova-C cercare di essere il primo lander commerciale e il primo lander commerciale statunitense oltre che il primo lander lunare dalla fine delle missioni Apollo. La finestra di lancio si aprirà alle 6:57 del 14 febbraio 2024 (ora italiana) con il decollo che avverrà dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo di un razzo spaziale SpaceX Falcon 9.

Intuitive Machines Nova-C: il nuovo lander lunare commerciale statunitense

Il lander lunare Nova-C si inserisce all'interno del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA che a sua volta è una parte di Artemis. Questo dovrebbe rendere le missioni lunari più sostenibili economicamente e quindi avere una maggiore durata nel tempo e portare a conseguire un numero superiore di risultati rispetto alle missioni Apollo (anche grazie allo sforzo internazionale).

Il lander della missione IM-1 di Intuitive Machines è già stato integrato all'interno dei fairing del razzo spaziale Falcon 9 e nella giornata odierna ci sarà il Wet Dress Reharsal in vista del lancio del 14 febbraio. Nova-C dovrebbe atterrare nel cratere Malapert A, nella regione del Polo Sud lunare, il 22 febbraio.

Le specifiche di Intuitive Machines Nova-C per la missione IM-1 indicano un'altezza di 4,3 metri con un diametro di 1,6 metri (con i supporti di atterraggio che coprono 4,6 metri). La massa complessiva è pari a 675 kg mentre la capacità del carico utile è di 130 kg. Il motore stampato in 3D utilizza metano e ossigeno liquidi e ha un ISP di oltre 320". Non mancano pannelli solari per l'alimentazione elettrica e una struttura in fibra di carbonio.

Diversi carichi utili per Intuitive Machines Nova-C

A bordo ci saranno diversi carichi utili della NASA come ROLSES (Radio Observations of the Lunar Surface Photoelectron Sheath). Questo esperimento servirà a rilevare il plasma dell'ambiente lunare e a fare acquisizioni frequenze radio (dai 10 kHz ai 30 MHz) legate al Sole e ai pianeti. Ci sarà poi LRA (Laser Retro-Reflector Array) che servirà ad avere una misura della distanza precisa. NDL (Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing) invece è un LIDAR che sarà impiegato durante la fase di atterraggio.

SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies) catturerà immagini dell'interazione tra il motore e la regolite lunare durante l'atterraggio. LN-1 (Lunar Node 1 Navigation Demonstrator) servirà come dimostratore per tecnologie di navigazione sempre più precise sulla superficie della Luna. RFMG (Radio Frequency Mass Gauge statement) è pensato per avere una misurazione più precisa del propellente che è fondamentale per sapere quanto ne rimane per possibili manovre orbitali.

La marca di vestiti Columbia, in partnership con Intuitive Machines, proverà un tessuto tecnico per conoscere la resistenza a temperature estreme. Non mancherà la fotocamera EagleCam che sarà rilasciata poco prima dell'atterraggio, a 30 metri di quota, per permettere la prima visione "in terza persona" dell'atterraggio di un lander lunare. Jeff Koons invece invierà una serie di sculture. ILO-X, realizzata da Canadensys Aerospace, è una doppia fotocamera con grandangolare e zoom che consentirà di catturare le prime immagini del centro della Via Lattea dalla Luna.