Nel Nord Italia diminuisce l'inquinamento: "merito" del Coronavirus?

Avevamo scritto in passato come le nuove direttive stringenti applicate in Cina per arginare l'epidemia di Coronavirus (SARS-CoV-2) avessero portato a un miglioramento delle condizioni ambientali, riducendo (almeno in parte) l'inquinamento, come mostrato anche dalla NASA. Ora anche l'ESA ha studiato un fenomeno simile, ma nel Nord Italia!

Con direttive stringenti per il Coronavirus, l'inquinamento in Nord Italia ne risente

I dati sono stati ricavati dalle analisi del satellite Copernicus Sentinel-5P (e al suo strumento chiamato Tropomi dedicato alla rilevazione degli inquinanti) che ha mostrato una chiara riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico nel Nord Italia in particolare.

Può sembrare "scontato" un risultato del genere, ma è un'analisi interessante per continuare a capire come poter combattere l'inquinamento una volta che l'epidemia di Coronavirus sarà solo un brutto ricordo.

L'ESA ha rilevato che in particolare sono le emissioni di biossido d'azoto (legate ai mezzi a motore e alla produzione industriale) ad aver subito un brusco calo. Nel video si possono vedere i livelli delle emissioni di biossido d'azoto tra l'1 Gennaio e l'11 Marzo (media mobile fissata a 10 giorni). Chiaramente con il funzionamento degli stabilimenti industriali (anche se in alcuni casi a ritmo ridotto), i valori non potranno scendere ancora di molto. Inoltre potrebbero notarsi alcune discrepanze con i valori di particolato generato dagli impianti di riscaldamento (dovuto alle persone che sono rimaste a casa).

Claus Zehner (Responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P per l'ESA) ha dichiarato che potrebbero esserci variazioni dovute alla copertura nuvolosa e al meteo. In generale però questo fenomeno sembrerebbe essere legato alle restrizioni legate all'epidemia di Coronavirus.

Grazie a Tropomi è possibile monitorare moltissimi inquinanti gassosi come biossido di azoto, ozono, formaldeide, anidride solforosa, metano, monossido di carbonio e aerosol. Questo consente di migliorare la comprensione dell'inquinamento atmosferico e monitorare la qualità dell'aria.

Rimane comunque un ultimo dubbio. Cosa succederà quando l'epidemia di Coronavirus sarà passata? L'inquinamento potrebbe tornare ai livelli dei mesi precedenti, ma potrebbe essere anche più alto per via della ripresa "più vigorosa" delle attività dopo lo stop forzato.