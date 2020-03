Mountain Everest: tastiera modulare anche in versione Midnight Black

Mountain Everest ha raggiunto l'obiettivo di finanziamento su Kickstarter fissato a 20 mila Euro in sole 6 ore. E adesso la startup tedesca che la produce alza l'asticella: se si raggiungeranno i 100 mila Euro di finanziamento ci sarà una particolare versione della tastiera modulare in alluminio anodizzato con colore nero.

La tastiera Everest è disponibile nelle versioni Barebone, Core (TKL) e Max e può essere acquistata a partire da 95 Euro. Se il nuovo obiettivo di finanziamento verrà raggiunto entro il 2 aprile, tutti i "backer" potranno scegliere di ricevere la propria tastiera in Gunmetal Grey o in Midnight Black.

Gli appassionati hanno mandato diversi tipi di richieste a Mountain da quando la campagna di finanziamento è attiva: più obiettivi di finanziamento e una versione in nero, tra le altre. Il nuovo tipo di rivestimento in alluminio anodizzato, inoltre, conferma i propositi iniziali di Mountain con questo progetto: ovvero, fornire un prodotto di qualità e innovativo sotto vari aspetti come abbiamo visto qui.

"Apprezziamo il supporto che abbiamo ricevuto finora e continuiamo ad ascoltare il feedback degli utenti", afferma Tobias Brinkmann, fondatore e CEO di Mountain. "Con l'incredibile successo di Everest su Kickstarter, abbiamo subito ricevuto le prime domande sugli obiettivi di finanziamento e una versione in nero è stata particolarmente richiesta. Siamo orientati alla libertà di scelta e alla consegna dei prodotti richiesti dagli utenti, quindi siamo lieti di poter aggiungere la Midnight Black Edition!”

Everest Core Barebone

Si tratta del solo corpo tastiera senza keycap e switch insieme a un cavo USB Type-C da 2 m, 5 switch Cherry MX, un tastierino Mountain, un tastierino combinato e uno strumento di rimozione degli switch, 4 distanziali per i piedini dell'Everest e un pacchetto di adesivi con il logo Mountain.

Everest Core

Everest Core prevede la tastiera insieme a un cavo USB Type-C da 2 m, 5 interruttori Cherry MX aggiuntivi, un tastierino Mountain, uno strumento per la rimozione di switch e tasti, 4 distanziali per i piedini dell'Everest e un pacchetto di adesivi con logo Mountain.

Everest Max

Oltre a tutto ciò che è presente nella versione Core, Max include anche il Media Dock with Display Dial, tastierino numerico con 4 tasti con display, il poggiapolsi, un tastierino Mountain, lo strumento di rimozione degli switch, 8 distanziali per i piedini e un piedono aggiuntivoi (anziché 4). Infine, un cavo USB da Tipo C a Tipo C da 15 cm.

Altre caratteristiche