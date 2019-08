NASA TESS scopre un possibile pianeta abitabile a 31 anni luce

Abbiamo scritto solo poco tempo fa di NASA TESS, lo scopritore di pianeti, il cui nome significa Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ora arriva una nuova scoperta realizzata proprio grazie a questo prezioso strumento scientifico che permette di conoscere meglio l'Universo e in particolare i sistemi che orbitano intorno a una o più stelle.

Si tratta della scoperta di un probabile (manca la conferma definitiva) pianeta che, secondo i dati preliminari di NASA TESS, potrebbe essere roccioso, grande due volte la Terra e che si troverebbe nella fascia abitabile. Un candidato dunque per la vita al di fuori del Sistema Solare.

Questo sistema si trova a 31 anni luce di distanza da noi (costellazione dell'Idra) e ha al suo interno una stella nana di Classe M chiamata GJ 357 che ha un terzo della massa e delle dimensioni del Sole ed è il 40% più freddo.

Grazie a NASA TESS è stato possibile rilevare come GJ 357 avesse una fluttuazione nella luminosità ogni 3,9 giorni, facendo così presumere la presenza di un corpo. Osservando meglio i dati però si è scoperto qualcosa di ancora più interessante: i pianeti potrebbero essere tre.

GJ 357 b è il nome di un pianeta che è il 22% più grande della Terra e ha un'orbita undici volte più vicina alla stella rispetto a Mercurio con il Sole. Questa condizione gli permette di avere una temperatura superficiale stimata di 254°C. GJ 357 c ha dimensioni di circa 3,4 volte la Terra e orbita intorno alla stella in 9,1 giorni con temperature di 127°C.

GJ 357 d è invece in una condizione più simile a quella di Marte con il Sole, divenendo così più adatto alla vita. A quella distanza l'acqua potrebbe essere liquida, la radiazione luminosa della stella sarebbe abbastanza forte (ma non troppo) e potrebbe anche esserci un'atmosfera.

Gli scienziati hanno dedotto che senza un'atmosfera densa, il pianeta potrebbe avere una temperatura di -53°C (temperatura bassa ma non eccessivamente critica). Sempre stando ai dati di NASA TESS, si è scoperto che GJ 357 d ha una massa di 6,1 volte la Terra e si trova al 20% della distanza rispetto a quella presente tra Sole e il nostro Pianeta (con un'orbita della durata di 55,7 giorni). Ora le osservazioni anche con altre tecnologie e telescopi andranno avanti per capire con sempre maggiore precisione se ci troviamo di fronte effettivamente a una "Terra aliena" in grado di ospitare forme di vita oppure se sarà l'ennesimo mondo considerabile privo di interesse da quel punto di vista.