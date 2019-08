Rifornimento nello spazio: la NASA chiede aiuto a SpaceX e ad altre compagnie

Il viaggio verso la Luna non è di certo una passeggiata e inviare sonde con un equipaggio verso altri pianeti sarà un'impresa ancora più ardua. Una delle sfide maggiori (ma di certo non l'unica) relative ai viaggi nello spazio è quella dell'alimentazione e fino ad oggi è stato necessario partire dalla Terra con il carburante richiesto per i viaggi di andata e ritorno.

La NASA vuole ovviamente eliminare questa pesante restrizione e, in una nuova nota diramata ufficialmente, ha annunciato diverse partnership appena sottoscritte con compagnie private per trovare una soluzione affinché sia possibile rifornire le sonde direttamente nello spazio. Fra le società che hanno sottoscritto gli accordi con l'agenzia americana c'è anche SpaceX, e l'obiettivo è quello di trovare un grosso vantaggio competitivo nella corsa all'esplorazione del sistema solare.

"SpaceX lavorerà con il Glenn Research Center e il Marshall Space Flight Center per migliorare la tecnologia necessaria per il trasferimento del carburante in orbita, un passo importante nello sviluppo del veicolo spaziale Starship", spiega la NASA. I vantaggi del rifornimento spaziale su una sonda in orbita intorno alla Terra sono diversi, ma il principale è quello dell'efficienza: per superare la gravità terrestre è necessario un quantitativo enorme di carburante, che potrebbe essere impiegato per viaggiare nello spazio in maniera molto più proficua.

La collaborazione con SpaceX in questo particolare ambito potrebbe non essere fondamentale all'interno della missione Artemis per raggiungere la Luna, tuttavia nella corsa verso Marte (e oltre) la sua importanza potrebbe essere cruciale, soprattutto per quanto riguarda le missioni con equipaggio:

"L'esperienza comprovata della NASA e le sue strutture esclusive stanno aiutando le compagnie commerciali a far maturare le loro tecnologie ad una velocità competitiva"; ha dichiarato Jim Reuter della NASA. "Abbiamo identificato aree tecnologiche di cui la NASA ha bisogno per le prossime missioni, e queste collaborazioni accelereranno il loro sviluppo al fine di implementarle in maniera più veloce.