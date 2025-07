NASA SLS potrebbe essere cancellato ma Northrop Grumman prosegue i test (con esplosione)

NASA SLS (Space Launch System) è il razzo spaziale non riutilizzabile che l'agenzia spaziale statunitense ha utilizzato per la missione Artemis I e che dovrebbe essere impiegato anche per Artemis II, con a bordo un equipaggio composto da tre astronauti statunitensi e un astronauta canadese. Non è ancora chiaro quale sarà il destino delle missioni Artemis a causa delle richieste dell'amministrazione Trump di ridurre il budget della NASA cancellando parte delle missioni.

Il Congresso dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane ma è possibile che si arrivi a un compromesso dove le missioni fino ad Artemis III saranno eseguite come concordato in precedenza (così da battere i cinesi sul nuovo allunaggio umano), mentre rimane il dubbio sulle missioni Artemis IV e Artemis V mentre quelle successive potrebbero non avere scampo.

Con una decisione definitiva che deve ancora essere presa, i vari appaltatori stanno proseguendo nella costruzione dell'hardware (che potrebbe però non essere mai impiegato). Tra questi, ci sono i booster con propellente allo stato solido chiamati Booster Obsolescence and Life Extension o BOLE, sviluppati da Northrop Grumman.

Queste soluzioni dovrebbero essere impiegate su NASA SLS Block 2 a partire da Artemis IX tra diversi anni (ammesso che il programma prosegua come previsto in precedenza, situazione improbabile). Questi booster con propellente allo stato solido, realizzati a partire da cinque segmenti, consentiranno di avere una spinta maggiore riuscendo a portare 5 tonnellate di carico utile in più in orbita lunare sfruttando la nuova versione dello Space Launch System.

Il test è avvenuto a Promontory nello Utah utilizzando il booster prototipale Development Motor 1 (DM-1). Lo static fire è avvenuto alle 20:25 del 26 giugno (ora italiana) e ha avuto una durata di 2,5 minuti non terminando però come previsto. Stando ai video è possibile notare verso la fine del test (mancavano circa 10") la separazione dell'ugello a causa di un problema al BOLE del quale non è ancora nota la causa.

Jim Kalberer (VP sistemi di propulsione, Northrop Grumman) ha dichiarato "il test di oggi ha spinto i confini del design del grande motore a razzo con propellente solido per soddisfare rigorosi requisiti di prestazioni. Mentre il motore sembrava funzionare bene attraverso gli ambienti più difficili del test, abbiamo osservato un'anomalia vicino alla fine dell'accensione di oltre due minuti. Essendo un nuovo design e il più grande booster solido con segmenti mai costruito, questo test ci fornisce dati preziosi per migliorare il nostro progetto per gli sviluppi futuri".