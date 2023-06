NASA Perseverance ha raccolto un nuovo campione di roccia marziana, dopo alcune difficoltà

Era da qualche tempo che non scrivevamo della missione Mars 2020 che comprende il rover NASA Perseverance e il drone NASA Ingenuity. Per quanto riguarda quest'ultimo è attualmente fermo al 51° volo avvenuto alla fine di aprile e da allora il drone non si è più mosso e potrebbe essere vicino al termine della sua missione (che è comunque andata oltre le aspettative). Il rover invece è in ottima salute e continua a muoversi sulla superficie.

Come sappiamo la sua missione è quella di esplorare la zona del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero di acqua e capire se ci fossero le condizioni idonee per lo sviluppo della vita (microbica). Oltre agli strumenti di bordo è prevista anche la raccolta di 38 campioni di roccia, regolite e atmosfera che dovrebbero essere consegnati sulla Terra intorno al 2033 (missione Mars Sample Return). Dopo alcune difficoltà è stato raccolto anche il 20° campione.

NASA Perseverance ha raccolto un nuovo campione su Marte

Dopo aver depositato la prima serie di campioni (di backup) nella zona prescelta per un potenziale recupero futuro, il rover si è spostato in un'altra zona dove è stato raccolto il primo campione della nuova campagna. Mentre si trovava vicino al cratere Belva, NASA Perseverance aveva cercato di raccogliere, per due volte, un campione nella zona soprannominata Ouzel Falls. L'operazione non si è conclusa correttamente in quanto la "carota di roccia" si frantumava portando a non terminare l'operazione.

Per questo gli ingegneri e gli scienziati hanno scelto di spostarsi cercando un nuovo bersaglio. La scelta è ricaduta su una roccia che è un conglomerato di frammenti di diverse dimensioni. La buona notizia è che la provetta che non aveva potuto sigillare i due precedenti tentativi falliti è stata impiegata anche per questa non sprecando le preziose provette. Le operazioni sono avvenute intorno al Sol 822.

Nel momento in cui scriviamo la pagina ufficiale di NASA Perseverance con l'elenco dei campioni raccolti non è ancora stata aggiornata con il nuovo campione sigillato (è ancora ferma al 19° del 30 marzo 2023). Le statistiche ufficiali del rover riportano come questo abbia percorso complessivamente 18,72 km al Sol 821 e, a titolo di confronto, Curiosity ha percorso 30,03 km al Sol 3857.